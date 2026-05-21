El Arzobispado habló tras las denuncias en el jardín de Carlos Paz: “El cuidado de los menores es prioridad absoluta”

El Arzobispado de Córdoba y la Junta Arquidiocesana de Educación Católica (JAEC) difundieron un comunicado oficial tras las denuncias por presuntos abusos contra niñas y niños del Jardín de Infantes “Niño Dios” de Villa Carlos Paz. El documento se conoció luego de que familias de alumnos reclamaran avances en la causa y la imputación del cura párroco señalado en las presentaciones judiciales.

En el texto, la institución eclesiástica sostuvo que en todas sus entidades educativas se asume “con la máxima seriedad y responsabilidad cualquier situación o denuncia que involucre a niños, niñas y adolescentes” y remarcó que “el cuidado de los menores es prioridad absoluta”.

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“El establecimiento educativo ha venido cumpliendo con todos los protocolos e indicaciones que existen en el tema”, afirmó el Arzobispado. Además, expresó “preocupación porque algunos de los hechos mencionados llevan un año sin esclarecerse judicialmente”.

Desde la institución también indicaron que cuentan con protocolos específicos de prevención y actuación para quienes trabajan con menores y adultos vulnerables. En ese sentido, señalaron que la Oficina de Prevención de Abusos y Cuidado de Víctimas ya fue informada de la situación y se encuentra interviniendo “conforme a sus competencias”, acompañando el proceso “con la debida prudencia y responsabilidad”.

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Uno de los puntos centrales del comunicado estuvo vinculado al estado procesal de la causa. Según el Arzobispado y la JAEC, hasta el momento “ni el colegio ni la JAEC han recibido notificación por parte de la autoridad judicial competente respecto de la existencia de personas formalmente sospechadas o imputadas” en el expediente.

La institución religiosa aseguró además que el colegio, sus autoridades, docentes, no docentes y familias “han estado y están a disposición del Ministerio Público Fiscal y de los magistrados que intervienen en el caso”. También ratificaron la voluntad de continuar colaborando con la Justicia y poner a disposición “todos los medios necesarios para contribuir al esclarecimiento de los hechos”.

El comunicado cerró con una reafirmación del compromiso con “el cuidado, la dignidad y el bienestar integral” de la comunidad educativa e instó a que la investigación judicial avance “a la mayor brevedad”.

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La respuesta oficial se conoció luego de que esta semana la Fiscalía General de la Provincia dispusiera la unificación de cuatro denuncias en la Fiscalía de Instrucción 3 de Villa Carlos Paz, a cargo de la fiscal Jorgelina Gómez. El martes, además, madres y padres de alumnos marcharon por las calles de la ciudad para reclamar avances en la investigación y pedir la imputación del sacerdote señalado en las denuncias.

Las familias denunciantes cuestionan que el cura continúe vinculado al jardín mientras avanza la causa. “Es cura y sigue actualmente en el jardín. Los chicos han dado su nombre, lo han señalado en fotos, las psicólogas lo han corroborado”, sostuvo una de las madres.