Candidata a directora del Monserrat: “Este año tuvimos 30 renuncias docentes”

Por primera vez en sus 339 años de historia, el Colegio Nacional de Monserrat será dirigido por una mujer. De cara a las elecciones que se realizarán entre el 2 y el 4 de junio, la candidata Gabriela Helale destacó el carácter “histórico” del proceso electoral, habló sobre los desafíos educativos frente a la inteligencia artificial y advirtió sobre la crisis docente que atraviesa la institución, donde este año ya renunciaron alrededor de 30 profesores.

En diálogo con Punto a Punto Radio, Helale celebró que las dos listas que competirán por la conducción del colegio estén encabezadas por mujeres. “Celebro esta oportunidad y la vivo con mucha emoción”, expresó. Además, remarcó que también es la primera vez que el Monserrat enfrenta una elección con dos listas, ya que históricamente las autoridades eran elegidas con lista única.

Candidata a ser directora del Monserrat: "Es otro momento histórico para el colegio"

En ese marco, detalló que su propuesta de gestión se apoya en tres ejes principales. El primero está vinculado a la gestión académica y la innovación educativa. “Hay que mirar nuestros planes de estudio y nuestras propuestas pedagógicas y ver dónde estamos parados en esto de la irrupción de la inteligencia artificial”, sostuvo. El segundo apunta a fortalecer la apertura del colegio hacia la comunidad “a través de diferentes talleres, becas, programas de extensión y diplomaturas”. Finalmente, planteó avanzar en “la transparencia y la rendición de cuentas”, con una mayor participación de toda la comunidad educativa en la toma de decisiones y en la administración de los recursos.

La candidata sostuvo que uno de los principales desafíos de la institución pasa hoy por adaptar la educación a los nuevos paradigmas tecnológicos y al impacto de la inteligencia artificial en las aulas. “Hoy tenemos adolescentes hiperconectados en las aulas, donde la motivación es un punto a tratar”, señaló.

Córdoba activará el nuevo estacionamiento medido: cuánto costará dejar el auto en zonas con “naranjitas”

En ese sentido, planteó la necesidad de revisar planes de estudio y repensar el rol docente. “El rol docente ya no es el que posee toda la información, porque hoy la información está en un clic”, afirmó. Y agregó: “Las clases no tienen que ser entretenidas, tienen que ser significativas”.

Crisis docente

La candidata también abordó el impacto del ajuste universitario sobre el Colegio Monserrat y advirtió sobre la situación salarial de los docentes.. “Hoy los salarios docentes están en una situación crítica”. Además, reveló que solo en lo que va del año se registraron unas 30 renuncias de docentes en el Monserrat. Según detalló, las bajas se dieron en materias como matemática, informática, antropología y educación artística. “Gente que se va a buscar otras oportunidades laborales, otras instituciones”, explicó.

“Hay que hacer reconducción de partidas y toda esa ingeniería que conlleva para administrar los recursos que se tienen”, concluyó sobre el escenario financiero.