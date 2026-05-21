Guiño de una diputada cordobesa LLA a De Loredo: "Toda la oposición tiene que estar incluida"

La declaración sembró un elemento disruptivo en el mapa opositor cordobés: la diputada cordobesa Cecilia Ibáñez, integrante del bloque de La Libertad Avanza, sugirió que Rodrigo De Loredo debe tener un lugar en la coalición que enfrente al peronismo de Martín Llaryora en las elecciones provinciales de 2027. La declaración contrasta con la estrategia que construyen Gabriel Bornoroni y Luis Juez, quienes avanzan en su alianza sin reservar asiento para el exjefe del bloque radical en Diputados.

"Yo considero que toda la oposición tiene que estar incluida para que se pueda ganar al oficialismo", afirmó Ibáñez en el programa Punto y Aparte de Punto a Punto Radio 90.7 ante la consulta sobre si De Loredo debería integrar ese frente.

Cuando le recordaron que De Loredo había rechazado ser candidato por La Libertad Avanza, Ibáñez matizó: "Rechazó ser candidato, que son dos cosas distintas" a integrar una alianza más amplia. La distinción no es menor: en octubre de 2025, el acuerdo entre De Loredo y LLA naufragó porque el dirigente radical no aceptó las condiciones impuestas por Karina Milei para el armado electoral. El propio De Loredo lo resumió con dureza: "El Gobierno quiere comportamiento automático, anulación de las identidades y la imposibilidad de marcar diferencias. No puedo cumplir esos requisitos".

Al ser consultada directamente sobre si le pondría el voto a De Loredo, Ibáñez no esquivó del todo: "Yo le pondré el voto al mejor candidato, que sea para una Córdoba mejor y para que Milei sea el presidente nuevamente en el 2027". La respuesta funcionó como un esquive elegante pero también como una habilitación implícita.

El trasfondo es un tablero provincial en plena ebullición. De Loredo es el único dirigente que ya se lanzó formalmente como candidato a gobernador, aunque se descuenta que tanto Bornoroni como Juez comparten el mismo objetivo. A más de un año para las primarias, la oposición debe resolver si la fórmula será Juez-Bornoroni, Bornoroni-Juez, o si aparece una tercera opción que rompa el tablero.

Milei cae fuerte en Córdoba y Llaryora aprovecha la fragmentación opositora

El encuentro entre Juez y Bornoroni en el acto del Día del Trabajador fue leído como la foto política más elocuente del año: ambos exhibieron una unidad que dejó en claro que su eje es hoy la apuesta más sólida para enfrentar a Llaryora, quien ya confirmó que irá por la reelección. De Loredo, en tanto, propuso definir la candidatura opositora mediante una primaria abierta, corta y autofinanciada, pero la iniciativa nació rechazada: Juez fue lapidario y Bornoroni igualmente tajante.

Una encuesta de enero de 2026 ya advertía el riesgo: en el escenario más fragmentado, con Juez, De Loredo y Bornoroni compitiendo en simultáneo contra Llaryora, el gobernador lidera con el 33% de intención de voto. El dato alimenta precisamente el argumento de Ibáñez: sin unidad, el peronismo cordobés puede sostener el poder pese al desgaste.

La postura de la diputada incomoda a la conducción libertaria provincial, que no tiene una silla reservada para De Loredo en su armado. Bornoroni diseña una mesa política con quienes estuvieron en el búnker electoral del triunfo de octubre, y por ahora no incluye al radical. Que una legisladora del propio bloque hable de integración amplía la discusión en un momento en que LLA preferiría cerrar filas.

Ibáñez reconoció que falta tiempo y que hoy De Loredo "no está en la discusión", pero el solo hecho de nombrarlo como variable legítima reintroduce su figura en un escenario donde muchos ya lo daban por marginado del esquema violeta cordobés.