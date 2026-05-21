Otoño en Ushuaia: menos turistas, paisajes cobrizos y una experiencia distinta en el fin del mundo

Antes de la llegada de la temporada alta de nieve, Ushuaia atraviesa uno de los momentos más particulares del año. Durante mayo y junio, la ciudad se transforma con bosques teñidos de tonos cobrizos, menor movimiento turístico y una atmósfera más tranquila para recorrer el destino con otro ritmo.

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Para muchos viajeros, se trata de la mejor época para visitar el sur argentino: hay menos turistas, mayor disponibilidad de servicios y tarifas aéreas más accesibles. Además, permite disfrutar de los principales atractivos naturales y gastronómicos sin las aglomeraciones típicas del invierno.

En ese contexto, Hotel del Glaciar aparece como una de las opciones destacadas para quienes buscan combinar naturaleza, confort y una ubicación estratégica. El establecimiento se encuentra dentro de la Reserva Natural del Martial y propone una experiencia de alojamiento inmersa en el paisaje fueguino.

Un lodge de montaña en plena naturaleza

Rodeado de bosque nativo y con vistas abiertas al Canal Beagle y a la ciudad, el hotel funciona bajo el concepto de lodge de montaña, con una arquitectura donde predomina la madera de lenga y amplios espacios integrados al entorno.

Cuenta con 122 habitaciones pensadas tanto para parejas como para familias, además de áreas comunes con grandes ventanales, espacios de descanso, gastronomía regional, bar y fogón. Entre sus diferenciales, incorpora una colección de arte contemporáneo con obras de artistas nacionales e internacionales integradas a distintos sectores del hotel y en diálogo con el paisaje natural.

Cerro Martial, a pocos minutos

Uno de los principales atractivos de la zona es el Cerro Martial, ubicado a solo dos minutos del hotel. Allí funciona la aerosilla que permite acceder a senderos, miradores y distintos circuitos de montaña con vistas panorámicas al Canal Beagle y a Ushuaia. Durante el otoño, el cerro se convierte en un punto ideal para caminatas y actividades al aire libre, con la ventaja de poder combinar naturaleza y descanso sin realizar grandes traslados.

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Experiencias para extender la estadía

Además de los paisajes, Ushuaia ofrece múltiples actividades para quienes buscan una estadía más extensa. Entre las opciones disponibles se destacan las navegaciones por el Canal Beagle, excursiones en vehículos 4x4, trekking por bosques y montañas, visitas al Parque Nacional Tierra del Fuego y recorridos por el histórico presidio y el Tren del Fin del Mundo.

La gastronomía local también forma parte de la experiencia, con propuestas vinculadas a la identidad patagónica y productos típicos de la región. Los fines de semana largos de mayo, como el del Día del Trabajador y el del 25 de Mayo, aparecen como una oportunidad para planificar una escapada distinta antes de la llegada de la nieve y la temporada alta.

Con paisajes otoñales, mayor tranquilidad y precios más accesibles, Ushuaia se posiciona como una alternativa para descubrir el sur argentino desde otra perspectiva.