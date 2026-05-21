Temporada baja: por qué mayo y junio son la mejor época para viajar

Con tarifas más accesibles en aéreos, hoteles, gastronomía y experiencias, y con destinos menos masivos, estos meses se consolidan como la opción más inteligente para viajar mejor. Además, el fin de semana largo del 25 de mayo se presenta como una oportunidad ideal para escapadas y viajes más extensos, con más tiempo para disfrutar y descubrir cada destino en su versión más auténtica.
Viajar en temporada baja: la tendencia que impulsa el turismo en Salta
Viajar en temporada baja dejó de ser una alternativa para convertirse en una elección estratégica. Es el momento en que los destinos se muestran sin apuro, con mayor disponibilidad y condiciones mucho más favorables.
El otoño suma un atractivo especial: temperaturas agradables durante el día, ese calorcito justo para recorrer y paisajes teñidos de tonos cobrizos, dorados y rojizos. Menos gente, más tiempo y una experiencia mucho más disfrutable.
Traslasierra, Córdoba — Calma Nono
Slow travel, diseño y desconexión en uno de los rincones más serenos de Córdoba. En temporada baja, algunos destinos revelan su mejor versión, y Traslasierra es uno de ellos.
Con menos movimiento, temperaturas agradables y una conexión más íntima con el paisaje serrano, esta región cordobesa se convierte en el escenario ideal para quienes buscan una escapada donde el verdadero lujo está en bajar el ritmo.
En este contexto, Calma Nono propone una experiencia alineada con esa búsqueda. Ubicado al pie de las Altas Cumbres, rodeado de bosque autóctono, el hotel combina arquitectura contemporánea, materiales nobles y una integración total con el entorno.
Con una propuesta exclusiva para adultos, se posiciona como una opción ideal para parejas o escapadas entre amigos que priorizan descanso, privacidad y diseño. Actualmente, el hotel ofrece suites amplias y luminosas con terraza privada, jacuzzi doble con vista panorámica, galería propia y desayuno incluido.
Como parte de su propuesta para temporada baja, presenta promociones 3x2 y 4x3, además de tarifas desde $230.000 por noche con desayuno incluido.
Para más información:
- • Paraje La Quebrada s/n, Las Calles, Traslasierra, Córdoba
- • Teléfono: +54 9 3544 65-0969
- • Hotel pet friendly
- • Exclusivo para adultos (18+)
- • Web: https://calmanono.com.ar
- • Instagram: @calmanono
San Antonio de Areco — Un alto en la huella | Hotel Spa & Wellness
Bienestar, naturaleza y desconexión a pocos kilómetros de Buenos Aires. En temporada baja, San Antonio de Areco revela su esencia más auténtica: paisajes rurales abiertos, menos movimiento y un ritmo que invita a desconectar.
En este contexto, Un Alto en la Huella se posiciona como una de las escapadas más completas cerca de Buenos Aires, combinando naturaleza, bienestar y experiencias pensadas para bajar la velocidad. El hotel ofrece habitaciones confortables, desayuno buffet americano y acceso al Spa La Aguada, con piscina climatizada, jacuzzi privado, sauna húmedo y gimnasio.
Durante estos meses suma promociones especiales: una propuesta 3x2 que permite alojarse tres noches pagando dos, y una Flash Sale con noches desde $169.000 por noche (base doble), con financiación en 3 cuotas sin interés y descuentos por pago en efectivo o transferencia.
Para más información:
- • Web:https://unaltoenlahuella.com
- • Dirección: Camino Ricardo Güiraldes 465, San Antonio de Areco
- • Instagram: @unaltoenlahuella
- • Teléfono: +54 9 2326 43-4890
- • Mail: [email protected]
Salta — Hotel Colonial Salta
Historia, ubicación privilegiada y beneficios para viajar con más comodidad. En temporada baja, Salta permite recorrer su centro histórico con mayor calma y una experiencia más cercana a la cultura local.
El Hotel Colonial Salta, ubicado frente a la Plaza 9 de Julio en una casona del siglo XIX, combina patrimonio histórico con confort moderno. Durante esta temporada, el hotel suma beneficios exclusivos. Entre ellos, la experiencia Llegada VIP, que incluye traslado desde el aeropuerto para reservas de dos noches o más.
Para escapadas, ofrece fin de semana XXL con late check-out sin cargo, traslado incluido y descuentos en efectivo. También el plan Anfitrión Salteño, con hasta 20% de descuento para residentes con invitados, desayuno buffet, vino de bienvenida y salida extendida. El Plan Familia incluye tres noches para cuatro personas con cochera, desayuno y check-out extendido. Además, 10% de descuento abonando en efectivo.
Para más información:
- • Teléfono: (387) 421 1740 / (387) 431 0805
- • Web: https://hotelcolonialsalta.com.ar
- • Instagram: @saltahotelcolonial
- • Mail: [email protected]
- • Dirección; Zuviría 6, esquina Caseros, Salta
Mendoza — Finca Bandini
En temporada baja, Mendoza se vuelve aún más exclusiva y personalizada. Ubicada en Las Compuertas, Luján de Cuyo, Finca Bandini propone una experiencia inmersiva que combina viñedo, historia, tecnología y gastronomía mendocina.
A través de recorridos por el viñedo, degustaciones vinculadas al terroir, microvinificaciones y propuestas gastronómicas de identidad local, invita a descubrir el vino desde su origen en un entorno privilegiado. Una experiencia ideal para quienes buscan enoturismo de alto nivel en un contexto más íntimo.
Para más información:
- • Finca Bandini
- • Las Compuertas, Luján de Cuyo, Mendoza
- • Web:https://www.fincabandini.com.ar
- • WhatsApp: https://wa.link/2v20ki
Ushuaia — Hotel del Glaciar
Viajar a Ushuaia en temporada baja es descubrir un destino más íntimo: aire puro, paisajes abiertos y experiencias con menor masividad.
Ubicado dentro de la Reserva Natural El Martial, Wyndham Garden Ushuaia – Hotel del Glaciar ofrece vistas privilegiadas al glaciar, al Canal Beagle y a la ciudad, combinando lodge de montaña con confort contemporáneo.
Durante abril, mayo y junio presenta su propuesta Half Season, con alojamiento en habitación Classic Doble con vista al glaciar y tarifas desde USD 169 por noche, además de financiación en 12 cuotas fijas con tarjetas seleccionadas. Una oportunidad ideal para vivir Ushuaia con mayor calma, mejores condiciones y una experiencia más auténtica.
Para más información:
- • Web: https://www.wyndhamgardendelglaciar.com
- • Instgram: @wyndhamgardenushuaia
- • Mail: [email protected]
- • Telefono: 0800 266 0588
Iguazú — Iguazú Grand
Durante la temporada baja, Iguazú ofrece temperaturas más equilibradas y una selva que se disfruta con mayor calma. Iguazú Grand combina naturaleza con una propuesta de confort y una agenda gastronómica que eleva la experiencia.
Entre sus propuestas destacadas se incluyen experiencias temáticas en El Jardín como Italian Night de cinco pasos y una experiencia Nikkei, además de opciones de cocina típica argentina en La Terraza Restaurant. Estas experiencias, con cupos limitados, convierten la estadía en un recorrido sensorial completo.
Para más información:
- • Teléfono: (+54 03757) 498050
- • Teléfono: (+54 11) 7079-0589 / 0800-888-4726
- • Teléfono: (+54 9 3757) 443-973
- • Mail: [email protected]
- • Instagram: @iguazugrand
Chascomús — Howard Johnson Chascomús
En temporada baja, Chascomús se transforma en uno de los destinos más atractivos para escapadas cercanas: menos movimiento, clima templado y entorno natural ideal para el descanso. Howard Johnson Chascomús combina naturaleza, descanso y gastronomía en un predio de dos hectáreas con vista a la laguna.
Durante esta etapa ofrece promociones especiales como estadías de domingo a miércoles con pensión completa desde $295.000 y late check-out incluido.También presenta una promoción de fin de semana con cena para dos, desayuno y noche adicional sin cargo.
Para más información:
- • Web: https://hjchascomus.com.ar
- • Mail: [email protected]
- • Teléfono: 2241 687563
Ciudad de Buenos Aires — Ker Hoteles
Durante la temporada baja, Buenos Aires se redescubre con menos ritmo y más disfrute. Ker Hoteles, con presencia en San Telmo, Recoleta, Belgrano y Villa Urquiza, propone una experiencia urbana que combina diseño contemporáneo, confort y ubicación estratégica. Como diferencial, presenta una promoción exclusiva para reservas directas con hasta 40% OFF en estadías.
Para más información:
- • Web: https://www.kerhoteles.com.ar
- • Instagram: @kerhoteles
Miami — New Point Miami
Durante la temporada baja, Miami muestra su mejor versión: temperaturas cálidas pero agradables, menor humedad y un ritmo más relajado.
New Point Miami, ubicado sobre Collins Avenue, combina la libertad de un departamento con servicios de hotel. Sus unidades con vista al mar o la bahía, acceso directo a la playa y amenities completos permiten vivir el destino a ritmo propio. Una opción ideal para quienes buscan disfrutar Miami desde un lugar más tranquilo y flexible.
Para más información:
- • Mail: [email protected] / [email protected]
- • Web: https://newpointmiami.com/es/
- • Instagram: @newpointmiamiok
- • Teléfono: (305) 397.8952