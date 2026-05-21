Negri respaldó la intimación del ERSeP: “El sistema está quedando precario”

El corte de boletos gratuitos y subsidiados en el transporte interurbano encendió una nueva discusión sobre el futuro del sistema en Córdoba. Mientras el ERSeP intimó a las empresas para que mantengan los beneficios destinados a personas con discapacidad, bomberos, policías y pacientes crónicos, desde el organismo advirtieron que la crisis del sector exige una “reconversión” frente a la caída de subsidios y la competencia de aplicaciones como Uber y Cabify.

En diálogo con Punto a Punto Radio, el vocal opositor del ERSeP, Juan Hipólito Negri, consideró “correcta” la intimación realizada por el ente regulador y señaló que la situación afecta a sectores especialmente sensibles. “Representa hoy no el total de los pasajeros que se subsidian, donde toca un tema muy sensible como son los que tienen hoy beneficio por algún tipo de discapacidad”, afirmó.

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Negri sostuvo además que el problema excede el conflicto coyuntural y expone dificultades estructurales del sistema interurbano. “La provincia ha dado muestra en este último tiempo de que el ajuste empieza a llegar a lugares muy sensibles como son los subsidios”, señaló.

El dirigente cuestionó la falta de actualización del modelo de transporte y aseguró que muchas empresas ya advierten que subir tarifas no resolvería la caída de pasajeros. “Las mismas empresas del transporte dicen: ‘no vayamos directo a un aumento de boletos porque seguimos perdiendo pasajeros’”, expresó.

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También remarcó que el interurbano enfrenta una fuerte competencia de las plataformas digitales. “Hoy la principal competencia que tiene el interurbano cuando no da un buen servicio o no cumple los recorridos que necesita el usuario, es Uber y Cabify”, afirmó. En ese sentido, comparó costos y señaló que en algunos trayectos los viajes compartidos ya resultan más convenientes que el transporte público. “Hoy entre cuatro personas estás pagando incluso lo mismo, vas en auto, te buscan por tu casa, que es lo que hoy te está cobrando el interurbano”, sostuvo.

En ese contexto, el vocal cuestionó la falta de actualización del esquema de transporte interurbano y planteó la necesidad de avanzar hacia un rediseño del sistema. “Es un sistema que está quedando precario, que no se ha licitado, que no se ha rediscutido”. Además, advirtió que “hay que empezar a reconvertir porque el sistema de costo como está planteado hoy va a hacer que la actividad no sea rentable”.

Críticas por zona fría

Durante la entrevista, Negri también cuestionó la caída del régimen de zona fría para Córdoba y pidió sostener ayudas para sectores vulnerables. “Me parece que es una falta de humanidad absoluta”, sostuvo.

Aunque consideró que quienes tienen mayores ingresos podrían afrontar tarifas más altas, remarcó que la situación económica golpea a amplios sectores. “Cuidemos a los que hoy no solo bajaron sus ingresos, sino que realmente la están pasando mal”, afirmó.