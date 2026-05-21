Final Belgrano-River: abrirán el Kempes desde las 12.30 y habrá un megaoperativo de seguridad

La final del Torneo Apertura entre Belgrano y River ya tiene definido su esquema de seguridad y logística para este domingo en el estadio Mario Alberto Kempes. Las puertas se abrirán desde las 12.30, tres horas antes del partido previsto para las 15.30, y el operativo contará con más de 1.100 personas entre fuerzas provinciales, nacionales y organismos de control, además de ingresos diferenciados, controles con DNI y estacionamientos divididos por parcialidad.

El presidente del Cosedepro, Marcelo Frossasco, explicó en diálogo con Punto a Punto Radio que River ocupará las tribunas Willington y Ardiles, mientras que Belgrano se ubicará en Gasparini y Artime. Además, detalló que habrá monitoreo desde el ingreso de los simpatizantes visitantes a territorio cordobés. “Cuando hay un equipo foráneo a nuestra provincia, desde el mismo momento que pisan suelo cordobés los empezamos a monitorear con nuestra policía, con policía caminera y sumamos a esos operativos las fuerzas nacionales de gendarmería y policía federal”, señaló.

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El funcionario indicó que la parcialidad de River llegará por autopista y accederá al estadio por la bajada norte, mientras que los hinchas de Belgrano lo harán por zona sur. Según explicó, el esquema busca evitar cualquier cruce entre ambas hinchadas.

“El sistema de vallados que tenemos en nuestro operativo de seguridad es muy completo, es muy seguro, hace que ninguna de las dos parcialidades se puedan encontrar ni en el ingreso ni en el egreso”, afirmó. En ese sentido, recomendó asistir con anticipación para evitar demoras y aglomeraciones en los controles: “Utilicen ese horario, a partir de las dos y media ya están abiertos los portones”, indicó.

Además, brindó detalles sobre los sectores habilitados para estacionar alrededor del Kempes. River tendrá disponible la playa norte, además de Monte Pacheco, Parques del Kempes Norte y el Centro de Convenciones. En tanto, los hinchas de Belgrano podrán utilizar la playa sur, Parque Bustos y Parques del Kempes Sur.

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Entradas falsas y Tribuna Segura

Entre las medidas dispuestas para el encuentro, el Cosedepro exigió que todas las entradas sean nominadas y que el ingreso se realice únicamente con DNI físico. Frossasco advirtió además sobre la reventa de tickets en redes sociales. “No compren porque lo que ya estaba para comercializarse que eran 25.000 entradas para cada equipo, ya se agotó”, sostuvo. Y agregó: “No van a poder ingresar si compran entradas de reventa o algunas otras que se están ofreciendo que claramente son falsificaciones”.

Otra de las novedades será la implementación por primera vez en Córdoba del control a deudores alimentarios dentro del programa Tribuna Segura. Según precisó Frossasco, ya fueron incorporados al sistema los registros de 13.000 morosos. “Le hemos sumado esta quinta aplicación que es el de deudores alimentarios incluido el registro de morosos”, explicó el titular del Cosedepro.