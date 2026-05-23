El Gobierno juega la visita del Papa al país antes del Tedeum del 25 de Mayo

La reunión que tuvieron en la mañana de este viernes el presidente Javier Milei y el titular del Palacio San Martín, Pablo Quirno, generó altas expectativas por la posible visita del Sumo Pontífice, León XIV a la Argentina, en noviembre de este año.

Robert Prevost, más conocido como León XIV, estará realizando durante ese mes una gira sudamericana en la que visitará el país vecino de Uruguay.

“Vine a reunirme con el presidente Milei para darle ‘la buena noticia’ que hará feliz a todo el pueblo argentino. Solo resta definir la fecha. Qué linda primavera!”, posteó el canciller ayer temprano, y agregó: “Dios bendiga a los argentinos, que las Fuerzas del Cielo nos acompañen y VLLC”.

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El presidente Milei compartió el mensaje del ministro con un mensaje altamente sugestivo: posteó los emojis de dos leones, lo que podría ser interpretado como una clara referencia al nombre del líder de la Iglesia Católica.

De esa manera, el Gobierno genera expectativas respecto de una eventual visita (la que no pudo hacer el Papa Francisco durante su pontificado) en la previa del tradicional Tedeum del 25 de Mayo, el que el próximo lunes concitará la atención por la reunión de la plana mayor del Gobierno en medio de las internas.

Se trata del tercer Tedeum en el que participará el presidente Milei y en el que se espera una homilía de Jorge García Cuerva, el Arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, en la que se haga nuevamente acento en el drama social y en las consecuencias del ajuste.

En el último Tedeum, Milei evitó saludar a Victoria Villarruel y al alcalde porteño, Jorge Macri.

Quirno mantuvo una reunión de trabajo este viernes por la mañana con el Presidente en Olivos. Pero luego se trasladó hasta la Casa Rosada para reunirse por el lapso de 30 minutos con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Luego se sumó Patricia Bullrich, por otros 30 minutos, donde se definió la agenda legislativa anunciada. En un claro gesto al pedido de la Iglesia, el Gobierno incluyó en los temas a tratar un proyecto sobre ludopatía, que ingresará por Senado (ver página 4).

En el Gobierno mantienen hermetismo y no confirman por el momento la visita del Sumo Pontífice, quien ya ha dicho públicamente que tiene intenciones y deseos de visitar el país en el que nació Jorge Bergoglio, su predecesor.

Según pudo saber PERFIL, la Nunciatura no tiene confirmada oficialmente una fecha para la visita de Prevost. Sin embargo, la expectativa es recibir al Papa en noviembre de este año, para lo que el Gobierno y la Iglesia local deberá trabajar durante varios meses.

Los últimos movimientos del Gobierno dan cuenta de la intención de recibirlo. Recientemente se designó a Agustín Caulo como secretario de Culto, luego de la salida de Nahuel Sotelo, quien ocupó una banca en la Provincia de Buenos Aires en diciembre pasado.

Este jueves hubo un encuentro convocado por Quirno con referentes de la Iglesia. Se realizó en el Palacio San Martín, en donde Quirno ofició de anfitrión. Además de García Cuerva, estuvo el titular de la Conferencia Episcopal (CEA), Monseñor Marcelo Colombo. Junto a él, Monseñor, Raúl Pizzarro, Secretario de la CEA.

Quirno, quien profesa el culto católico, a diferencia de otros cancilleres asumió en primera persona el vínculo con la Iglesia. También convocó a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello y al flamante secretario, Caulo. Fue una reunión amena en la que se conversó acerca de las tareas que desarrollan en cada una de las áreas.

Pettovello tiene vínculo con la Iglesia a través de Caritas, pero no asiduo con la CEA. Se trató de un diálogo institucional, en el que no se plantearon temas espinosos. La Iglesia ha planteado en otros ámbitos su preocupación por el universo de la discapacidad, los jubilados y otros temas de la agenda social.

En el encuentro convocado por el canciller Quirno, no se conversó acerca de una eventual visita del Papa, o al menos eso dejaron trascender.

Sin embargo la presencia de Pettovello quien está próxima a viajar a Roma y la repentina celeridad en designar a Caulo no dejan de ser gestos elocuentes.

La CEA emitió un comunicado de felicitaciones a Caulo cuando se conoció su designación.

La titular del Ministerio de Capital Humano viajará a Roma, luego del Tedeum, el próximo lunes. Irá sola en la comitiva, pero tendrá ocasión de extenderle la invitación en forma personal al Sumo Pontífice. Pettovello estuvo en la asunción de León XIV.

En marzo pasado, el gobierno porteño de Macri oficializó la invitación al Papa a visitar la capital argentina, a través del encargado de relaciones internacionales, Fulvio Pompeo.