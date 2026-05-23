Bullrich: “Explota la IA por no entender tanto feudalismo”

La jefa del bloque de senadores de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, apuntó hoy con ironía contra los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof, y de Formosa, Gildo Insfrán. La ex ministra de Seguridad elogió el modelo “Gemelo Digital” que lanzó el Ministerio de Capital Humano, que incorpora inteligencia artificial en los procesos vinculados al diseño y ejecución de planes sociales.

Pero no se quedó ahí sino que comparó esta innovación del Gobierno nacional con el modelo del “feudalismo” que ella le atribuye a los gobiernos peronistas de Buenos Aires y Formosa.

“Excelente integrar la Inteligencia Artificial en las políticas sociales de nuestro país: datos, transparencia y velocidad. Gran decisión de @SPettovelloOK y su equipo. ¿Se imaginan algo así en Formosa o la Provincia de Buenos Aires? Para mi explota la IA por no entender tanto feudalismo y desmanejo”, ironizó Bullrich en un posteo en su cuenta de la red social X.

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El presidente Javier Milei difundió ayer un video en el cual dio a conocer al primer “Gemelo Digital”, lo que definió como “un cambio de paradigma en la política social con el uso de Inteligencia Artificial”.

En el escrito, al que accedió la agencia Noticias Argentinas, le sumó un video en el cual se ven diversas imágenes con una voz en off que indica: “Por primera vez la Argentina lidera un cambio de paradigma en políticas sociales con Inteligencia Artificial. Antes había información dispersa, decisiones sin precisión, fragmentación institucional”.

El video sigue: “Convocamos a los principales actores del mundo, primer modelo global que permite tomar mejores decisiones liderado por el Ministerio de Capital Humano. De la resistencia reactiva al Estado que anticipa”.