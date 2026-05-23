Macri volvió a diferenciarse de Milei: “El PRO tiene que estar listo”

Mauricio Macri desembarcó ayer en Mendoza para encabezar una nueva edición de “Próximo Paso”, el sugerente nombre que le dio a las giras que encabeza con el PRO parar intenta volver a ordenar su estructura territorial, reconstruir musculatura partidaria y mostrar volumen político en medio de la discusión interna sobre el vínculo con el gobierno de Javier Milei.

“El PRO tiene que estar listo cuando nos llegue el momento. A prepararse porque viene el próximo paso”, dijo el expresidente. “El PRO plantó la semilla del cambio, de la libertad, el país empezó a cambiar pero lamentablemente en 2019 el Gobierno de Alberto Fernández, un ejército de demolición dio marcha atrás”

Y añadió: “El cambio regresó en 2023 pero no está blindado. Y eso estamos discutiendo: si el cambio adquiere la fuerza suficiente para que le populismo no lo pueda destruir”

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“Los enemigos a veces están adentro. Imaginemos que nuestro presidente es el capitán de un barco: una tormenta, por ejemplo. O internos: que haya una fisura con una pérdida. El primero es más obvio, como el populismo y sus ideas trastornadas. El otro es silencioso. Y si nadie le avisa al capitán el barco se hunde”, dijo en referencia al Gobierno de Milei pero, esta vez, sin nombrarlo.

Bajo la música de Back in Black de AC/DC como entrada, el expresidente entró a escena pasadas las 19.30 horas: “Acá se respira esperanza, cuánta energía”.

El encuentro reunió a dirigentes de Mendoza, San Juan, San Luis, Catamarca y La Rioja. Y funcionó también como una señal hacia adentro del partido: el macrismo busca recuperar iniciativa propia, con agenda, cuadros y armado federal.

El anfitrión fue Gabriel Pradines, presidente del PRO Mendoza y una de las nuevas figuras del partido con apenas 35 años. Incluso fue uno de los primeros que recibió al expresidente cuando llegó a la provincia.

La actividad tuvo como epicentro un acto encabezado por Macri y el secretario general del PRO, Fernando de Andreis, principal armador político del expresidente y uno de los dirigentes que viene coordinando la expansión territorial del espacio. Y también un párrafo especial para la ex vicepresidenta Gabriela Michetti, quien fue ovacionada cuando subió al escenario.

El acto formó parte de una estrategia para reactivar al PRO en distintas regiones del país y fortalecer liderazgos locales de cara al calendario electoral de 2027.

“Cuando escucho la cantinela de ustedes fueron tibios y se quedaron a mitad de camino, trabajamos con un profesionalismo que la verdad no entiendo dónde estuvo la tibieza. Arrancamos menos 40”, dijo en su alocución, de manera introductoria, Michetti. Fue su regreso a los actos partidarios desde la campaña porteña del año pasado cuando volvió a ser parte de actividades públicas.

Por su parte también habló De Andreis, quien pidió ser parte del cambio y del próximo paso e intentó imprimirle mística al encuentro: “algunos le metieron muchas horas de ruta”, les dijo a los dirigentes de varias provincias presentes. De Andreis busca ser el motor de la renovación del PRO y por ello llegó un día antes a reunirse con dirigentes y recorrer la provincia.

Por su lado el intendente amarillo de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, quien antes había estado a solas con Macri ayer por la tarde, expresó: “Necesitamos abrazar el cambio y la innovación como parte central de lo que queremos hacer en la Argentina”. “Animémonos al próximo paso”, cerró, y presentó a Macri, quien cerró el acto. El expresidente habló de una “joya” que “ojalá que lo conozcan todos los mendocinos”, al referirse a Allasino.

Pero el encuentro no fue solamente un acto partidario. El macrismo intentó mostrar un ecosistema político más amplio, con actividades paralelas destinadas a diferentes sectores internos del partido.

Hubo un relanzamiento de la Escuela Nacional de Dirigentes encabezado por la abogada y miembro del Consejo de la Magistratura, Jimena de la Torre, una reunión de PRO Mujeres y una actividad de la Juventud PRO.

En el entorno de Macri buscaron transmitir que el objetivo del expresidente es “volver a recorrer” el país y consolidar una estructura propia más allá de las alianzas parlamentarias coyunturales con el oficialismo.

Entre otros estaban escuchando a Macri el entrerriano Alfredo de Ángeli, el legislador Darío Nieto, el secretario de Justicia porteño, Francisco Quintana, entre otros.

Macri llegó a Mendoza el viernes al mediodía y compartió un almuerzo político con dirigentes de la región.

Por la noche, estuvo en una cena junto al gobernador Alfredo Cornejo, quien mantiene una alianza con La Libertad Avanza que ahora está en tensión por la idea de que en 2027 el candidato sea Luis Petri, en medio de un escenario nacional donde el radicalismo dialoguista y el PRO continúan buscando puntos de articulación frente al avance libertario.