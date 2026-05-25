En el Tedéum, Javier Milei busca mostrar la unidad del Gabinete, con Adorni, Karina y Martín Menem

El presidente Javier Milei participará del Tedeum del 25 de mayo que se celebrará este lunes a las 10 con motivo del feriado patrio en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, en momentos de tensión abierta en su círculo íntimo.

Según la Agencia Noticias Argentinas, el mandatario se dispondrá a escuchar la oración que brindará el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, acompañado por su Gabinete completo, en otro gesto de respaldo al cuestionado jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La interna libertaria en las redes sociales y el riesgo de socavar la autoridad presidencial

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Además de los ministros, se espera la presencia del asesor Santiago Caputo y del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sobre quienes estarán puestas todas las miradas debido a las peleas internas que se exponen a cielo abierto desde hace una semana. Se espera que ambos se saluden con cordialidad y se tomen una foto que contribuya a calmar las aguas.

La ausencia más notoria: la vicepresidenta Victoria Villarruel no fue invitada

El sábado, el equipo de comunicación de la vicepresidenta Victoria Villarruel confirmó que no había sido invitada por el Poder Ejecutivo. La encargada de organizar el acto fue la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El diálogo entre Javier Milei y Villarruel está cortado desde hace un largo tiempo. Hace exactamente un año, en el Tedéum del 25 de mayo de 2025, el mandatario evitó saludar a su vicepresidenta y la calificó de "traidora".

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