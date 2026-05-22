La interna libertaria en las redes sociales y el riesgo de socavar la autoridad presidencial

Ayer el protagonista de estos papelones y estas explicaciones ridículas sobre los posteos (de la cuenta en X "Rufus") fue Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. A mí me produjo un poco de tristeza ver al presidente de la Cámara de Diputados dando esas explicaciones, hasta poco creíbles, sobre si su cuenta, si su community manager, si no sé quién tuiteó tal cosa. ¿De qué están hablando?

Evidentemente es cierto que hay un conflicto, que deriva finalmente en la televisión, y hasta en los programas más oficialistas, que terminan agrandando el problema.

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Y socavan, finalmente, la autoridad del presidente Javier Milei, que es lo que importa. Eso y cómo va a reaccionar el Presidente ante semejantes situaciones. Menem, por supuesto, negó todo. Negó haberle mentido al Presidente, porque las fuerzas del cielo, Santiago Caputo y sus secuaces, por llamarlos de alguna manera, lo acusan a Menem de mentirle al Presidente. Como este hombre Santiago Oría, que es el cineasta presidencial.

Santiago Oría, Santiago Caputo y el señor Gordo Dan han acusado a Martín Menem de mentirle al Presidente.

Entonces Menem fue a la tele a decir: “Yo no tengo tiempo de estar explicando en la tele y en la radio”. Pero estaba en la tele y en la radio explicando. Fue una especie de sobreactuación, siendo que Martín Menem pertenece a este sector de Santiago Caputo y de Karina Milei al mismo tiempo.

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Ramiro Marra, que fue pocos menos que eyectado del Gobierno en su momento, o de las cercanías con el Presidente, y esta especie de intelectual que rodea al Presidente, que se llama Agustín Laje, ayer respaldaron las acusaciones contra Menem. O sea, el Presidente es engañado. No sabemos por quién, porque al momento lo que sabemos es que lo que hay es una serie de posteos donde se insultan unos a otros.

Y es difícil conocer el verdadero trasfondo de semejante papelón público. Esta gente termina opacando noticias positivas y pueden terminar irritando a la gente que la está pasando mal. Porque aún considerando que hay noticias positivas, hay gente que mira eso y dice “yo me estoy muriendo de hambre”, “a mí no me casa el sueldo”, “ustedes están peleando por un Twitter” o por una cuenta de Instagram.

Así que bueno, hay pila de comentarios, artículos y demás. Es más, hay muchos más comentarios en los medios sobre esta interna libertaria que sobre la baja de las retenciones, por ejemplo, producto por supuesto de la propia manija que ellos mismos le dan, y por cómo ventilan públicamente sus opacas y escabrosas discusiones.

NG/fl