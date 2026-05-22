Quién es y por qué se fue el funcionario del Ministerio de Seguridad ligado a Patricia Bullrich que se fue con Maximiliano Pullaro

En la política argentina existen trayectorias que parecen una línea recta y otras que se asemejan más a los antiguos mapas ferroviarios donde los recorridos se bifurcan, se cruzan y vuelven a encontrarse. La salida de Federico Angelini del Ministerio de Seguridad Nacional parece ubicarse en esa segunda categoría. Este jueves presentó su renuncia al cargo de subsecretario de Intervención Federal, una función que ocupaba desde diciembre de 2023, cuando Patricia Bullrich inició su gestión en esa cartera.

La decisión abrió interrogantes alrededor de una figura que, aunque mantuvo un perfil más técnico que mediático, ocupó durante años posiciones estratégicas dentro del PRO y construyó una relación política estrecha con Bullrich. Ahora, su desembarco en la órbita del gobernador santafesino Maximiliano Pullaro volvió a mover piezas en un tablero donde los cambios de alineación rara vez pasan inadvertidos.

Federico Angelini, Patricia Bullrich, Maximiliano Pullaro, Gisela Scaglia y Luis Petri durante la campaña electoral de 2023

Federico Angelini: del armado del PRO a los despachos de Seguridad

Nacido hace 49 años en Rosario, Federico Angelini es licenciado en Sistemas y desarrolló una carrera política ligada a los distintos procesos de construcción que terminaron dando origen al PRO. Su ingreso a la actividad partidaria se produjo en 2002 dentro de Recrear, el espacio encabezado por Ricardo López Murphy, antes de sumarse a Compromiso para el Cambio, la estructura desde la que Mauricio Macri inició su camino político en la Ciudad de Buenos Aires.

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Con el triunfo de Macri en la jefatura porteña, Angelini pasó a desempeñarse en la Unidad de Gestión e Intervención Social de la Ciudad. Permaneció en ese cargo hasta 2011, cuando decidió regresar a Santa Fe para continuar su carrera política en su provincia.

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Ese mismo año inició una nueva etapa electoral. Se postuló como diputado provincial y consiguió una banca. Cuatro años más tarde obtuvo la reelección y extendió su permanencia legislativa hasta 2019.

El ascenso de Federico Angelini en el PRO junto a Patricia Bullrich

Para entonces ya se había convertido en uno de los nombres con mayor peso dentro del PRO santafesino. En 2019 encabezó la lista de diputados nacionales por Santa Fe y logró ingresar a la Cámara baja.

Durante su paso por el Congreso integró distintas comisiones vinculadas a áreas sensibles: Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, Presupuesto y Hacienda, Obras Públicas, Asuntos Cooperativos y Seguridad Interior.

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Su crecimiento partidario avanzó en paralelo. Tras la renovación de autoridades del PRO a nivel nacional, fue elegido vicepresidente primero del partido y quedó como principal acompañante de Patricia Bullrich, quien asumió la conducción de la fuerza política.

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La relación política alcanzó un punto de alta exposición en 2023: durante la campaña presidencial, Angelini quedó a cargo del partido mientras Bullrich se concentraba en la carrera electoral que perdería frente a Javier Milei.

La escena tuvo algo de mecanismo de relojería: alguien debía permanecer al cuidado la estructura mientras la candidata recorría el país.

Federico Angelini y su relación con Maximiliano Pullaro

Santa Fe es, claramente, el territorio donde Angelini jugó sus disputas más visibles. En 2021 participó en las primarias de Juntos por el Cambio junto a la diputada provincial Amalia Granata. La fórmula reunió 163.680 votos, aunque el resultado no alcanzó para imponerse en una interna donde terminaron por delante las listas encabezadas por Carolina Losada y Maximiliano Pullaro.

Más adelante anunció su precandidatura a vicegobernador de Santa Fe acompañando a Losada. Sin embargo, nuevamente Pullaro apareció como el vencedor de la competencia interna: obtuvo el 51,63% de los votos, mientras la fórmula Losada-Angelini quedó segunda con el 34,20%.

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Federico Angelini junto a las senadoras Patricia Bullrich y Carolina Losada

El recorrido político dejó una particularidad: quien alguna vez fue un competidor interno del actual gobernador santafesino ahora se incorporará a su estructura política. En una actividad donde las rivalidades suelen ser permanentes hasta que dejan de serlo, los movimientos adquieren otra lógica.

En su sitio web personal, Angelini resume así su visión sobre la política: “Hace años entendí que, para aportar a un país mejor, la única opción era involucrarme, participar, ser una herramienta más del cambio. Estoy convencido de que la política bien empleada al servicio de la sociedad, puede ser ese conducto para que cada uno de nosotros viva mejor".

Y agrega: “En este camino, los santafesinos me honraron con su voto para Diputado Provincial y luego Diputado Nacional. Desde allí impulsé una agenda de cerrojo a los criminales en el sistema penitenciario y enfrenté la doctrina del caos con la que el kirchnerismo copó las calles hasta la llegada de Patricia Bullrich”.

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