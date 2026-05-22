Martín Menem a todo o nada con Manuel Adorni: "Pongo las manos en el fuego por él"

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se refirió este jueves por la noche a la interna del oficialismo libertario, a las cuentas anónimas en la red social X y al principal foco de tensión que mantiene bajo presión al Gobierno: las dudas en torno al patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En ese contexto, el riojano esbozó un respaldo explícito: “Pongo las manos en el fuego ayer, hoy, mañana y siempre”, expresó sobre el funcionario.

El legislador reiteró su apoyo en declaraciones al canal LN+, al remarcar: “El tema está en investigación, pongo las manos en el fuego ayer, hoy, mañana y siempre por Manuel Adorni, y el tema se va a terminar en tiempo y forma porque está en tiempo y forma”.

Las palabras de Menem parecen más un deseo que una realidad, en un escenario en el que la investigación judicial sobre Adorni incorpora cada día nuevos elementos vinculados a sus viajes, propiedades, remodelaciones de alto costo y gastos en dólares en efectivo que generan interrogantes sobre la relación con sus ingresos como funcionario público.

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Martín Menem cuestionó al periodismo y defendió a Manuel Adorni: "Se lo ha prejuzgado"

En otro tramo de sus declaraciones, el titular de la Cámara baja cuestionó el rol de parte del periodismo y afirmó que Adorni fue “condenado” en el plano mediático antes de cualquier definición judicial.

“Se lo ha prejuzgado y condenado desde un sector del periodismo y todavía ni se expidió la Justicia. Tendríamos que estar hablando de las buenas noticias”, sostuvo, en una jornada legislativa atravesada por el debate sobre subsidios al gas en regiones frías y los efectos del ajuste impulsado por el oficialismo.

Consultado por la interna entre él y el asesor presidencial Santiago Caputo, Menem buscó descomprimir las versiones en torno a la disputa por la cuenta “Rufus”, señalada en el universo libertario como parte de maniobras digitales dentro del ecosistema oficialista.

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“No tengo nada que ver con esa cuenta Rufus y es una estupidez que estemos discutiendo esto”, afirmó.

“El Presidente ya habló y después no puede hablar más nadie. No subestimen al presidente Milei, y yo lo voy a bancar hasta la muerte. No tengo un carajo que ver con el tema”, agregó, en una defensa de alto voltaje político del presidente Javier Milei.

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Menem también se refirió al peso de las redes sociales en la dinámica política del espacio libertario y relativizó su influencia al describirlas como un entorno limitado. “Twitter —ahora X— es un microclima”, sostuvo, antes de insistir en que no tiene relación con la cuenta cuestionada.

“Es una estupidez grande como una casa”, agregó, al explicar que cualquier interacción digital puede quedar asociada de manera errónea a distintos usuarios.

En ese mismo plano, minimizó las críticas provenientes del streamer libertario Daniel Parisini —conocido como "Gordo Dan"—, una de las voces más estridentes del oficialismo en el debate digital. Ante la consulta, respondió con ironía: “¿Daniel Parisini es funcionario? Dale…”.

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Por último, Martín Menem volvió a negar la existencia de tensiones políticas con Santiago Caputo y buscó proyectar cohesión dentro del oficialismo. “No se está discutiendo nada sobre el tema político porque falta más de un año para las elecciones”, afirmó.

Y cerró su intervención con un nuevo respaldo al liderazgo de Javier Mileil: “El Presidente ya habló y, una vez que habla, no puede hablar más nadie. Es la máxima autoridad. Yo me debo al presidente Milei, estoy acá por él y lo voy a bancar hasta el último día”.

NG/fl