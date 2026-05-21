Francisco Paoltroni: “Lo que hace Adorni es inmoral y contrario a lo que dijo Milei”

El oficialismo nacional enfrenta un nuevo foco de conflicto interno tras las críticas de diversos sectores hacia la demora de varios funcionarios en la presentación de sus declaraciones juradas patrimoniales. Al respecto, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190), el senador nacional por Formosa, Francisco Paoltroni, cuestionó el accionar del vocero presidencial y justificó su distanciamiento del bloque gubernamental al afirmar: “Lo que hace Adorni es inmoral y contrario a lo que dijo Milei”.

El político, empresario y productor agropecuario, Francisco Paoltroni, se desempeña como senador nacional por la provincia de Formosa desde el 10 de diciembre de 2023 y ejerce como Convencional Constituyente provincial desde agosto de 2025. Su ingreso formal a la política se produjo tras las elecciones legislativas de 2021 con la fundación del partido Libertad, Trabajo y Progreso. En las elecciones nacionales de 2023 encabezó la lista de senadores en alianza con La Libertad Avanza, obteniendo la banca por la minoría con el 30,2% de los votos. Aunque ingresó al Congreso a través de ese espacio, integró el bloque hasta agosto de 2024, cuando fue desplazado tras expresar diferencias públicas con iniciativas del Gobierno, entre ellas la postulación del juez Ariel Lijo para la Corte Suprema y la asignación de fondos a la SIDE. Desde entonces mantiene su pertenencia al partido Libertad, Trabajo y Progreso.

Usted fue muy duro con Adorni al no presentar la declaración jurada. Dijo textualmente: “Es una falta de respeto al presidente, que le dio todo su apoyo y confianza”. ¿Cree que, a esta altura del partido, la falta de respeto al presidente ya empieza a generalizarse dentro de La Libertad Avanza?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

No solo al presidente, sino a todos los ciudadanos. Siendo un funcionario público, no se puede tomar todo el tiempo del mundo para presentar su declaración jurada cuando está bajo sospecha. Eso es lo que critico y me parece un horror que ya lleve 70 días este asunto ocupando absolutamente toda la agenda de un país entero.

Mensaje para Adorni: Bullrich presentó su declaración jurada y desafía al Gobierno

¿Cómo imagina que se va a desarrollar esto en el futuro? Esta idea de que están esperando el comienzo del Mundial para presentar la declaración y que trate de pasar por debajo del radar, ¿le parece plausible? Y de ser así, ¿le parece una buena idea o una pésima idea?

Yo creo que el daño que generó toda esta situación es irreversible respecto de Adorni. Y si tiene inconsistencias en su declaración jurada, el presidente lo desplazará o él dará un paso al costado si tiene un poco de honor.

¿Y qué piensa, más allá del tema de Adorni? ¿No cree que retenerlo implica una falta de respeto al presidente? Como dijo Martín Menem, considerar que al presidente le mienten sería otra falta de respeto. ¿Estamos frente a una falta de respeto dentro del Gobierno y entre los distintos sectores?

No cuidan al presidente ni la imagen del presidente. Cuando vemos todas estas internas y cuestiones que lo único que hacen es quitar energía a los objetivos centrales que tenemos desde que llegamos al Gobierno, me parece que al presidente hay que cuidarlo, no exponerlo con divisiones internas y este tipo de conflictos.

Yo no formo parte de nada de eso porque me aleja de los objetivos y, sobre todo, del objetivo de mi provincia, que es el tremendo desafío de cambiar la historia de Formosa.

Yo considero que Adorni, de alguna manera, es un significante de algo que lo trasciende. ¿No será que están cuidando a Karina en lugar de cuidar al presidente? ¿Qué significa esto que pasa?

No lo sé. A mí me molesta muchísimo que un funcionario que está bajo sospecha se tome todo el tiempo del mundo para presentar su declaración jurada. Eso está mal. El presidente, en su discurso del primero de marzo, dijo que el eje central era la moral como política de Estado, y lo que hace Adorni es inmoral, siendo jefe de Gabinete.

Me parece un horror.

¿Cómo queda usted en la relación con La Libertad Avanza? ¿Cuál es su grado de cercanía?

Yo defiendo las ideas. Como vos contaste, me desvincularon del bloque y yo seguí defendiendo las ideas y votando en consecuencia. Pero no soy alguien que dice que está todo bien y se convierte en un aplaudidor, porque para el régimen feudal ya tengo a Insfrán en Formosa.

Vuelvo con la pregunta y la engancho con su propio proyecto en Formosa para 2027. ¿Cómo imagina que evoluciona este escenario de cara a las elecciones del año próximo?

Nosotros pedimos la intervención federal de la provincia. Es el último remedio.

Insfrán violó la Constitución Nacional y desobedeció un fallo de la Corte Suprema. Obviamente, en Formosa no hay justicia. Está lleno de víctimas que no van a encontrar justicia jamás porque los jueces y fiscales dependen y cumplen órdenes de Insfrán, no cumplen con la ley. Entonces llegamos hasta la última instancia que prevé la Constitución Nacional: cuando una provincia no respeta la forma republicana de gobierno, el Gobierno federal debe intervenir. ¿Cómo? Mediante un proyecto de ley que ya está presentado y ahora llega la hora de la verdad.

Vamos a someterlo a votación y veremos quiénes están del lado de la Constitución Nacional para hacerla cumplir y quiénes están del lado de Insfrán, que violó la Constitución y desobedece un fallo de la Corte Suprema.

¿Usted cree que todos los legisladores oficialistas de La Libertad Avanza van a acompañar su pedido de intervención?

Yo creo que sí, y muchos más. Acá se precisan 37 senadores y 129 diputados.

Cómo es el pedido de “intervención de Formosa” que solicitó Francisco Paoltroni

Si uno mira a los que no son insfranistas, llamémoslos así, hoy tendríamos el número si todos cumplen con su juramento de respetar y hacer cumplir la Constitución.

¿Y para cuándo estima que se votaría su pedido de intervención a la provincia de Formosa?

Ahora está en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Hay que tratarlo en comisión y luego pasa a votación.

Tiene que ser cuanto antes, porque ya perdimos 30 años en el pasado. No podemos permitir que nos roben el futuro ni que nos vuelva a agarrar otro año electoral, porque esto no es electoral, esto es institucional.

¿Se siente más cercano a Patricia Bullrich?

Yo persigo ideas, de la misma manera que la senadora Bullrich, y de eso no me aparto. Es lo que siempre hemos hecho y cuando hay algo que no nos gusta también lo decimos.

Y presentó también su declaración jurada.

Yo presento declaraciones juradas hace 20 años. El plazo es hasta fin de julio, pero a raíz de todas estas cuestiones también me voy a adelantar, como hizo la senadora Bullrich, y voy a presentar mi declaración jurada.

MV