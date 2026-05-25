Laura Alonso se sumó a los reclamos por la declaración jurada de Adorni

El PRO, de la mano de la legisladora porteña Laura Alonso, le exigió al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que dé las explicaciones correspondientes ante la Justicia relacionadas con su patrimonio, en medio de la investigación que atraviesa el funcionario por presunto enriquecimiento ilícito.

La diputada del PRO y exvocera del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires remarcó que la sociedad necesita explicaciones “claras”, y subrayó que la situación debe resolverse para permitir que la gestión de La Libertad Avanza (LLA) continúe “sin sobresaltos”.

Al mismo tiempo, cuestionó las internas oficialistas que dispersan el foco del problema que presenta uno de los funcionarios más importantes del Gabinete y advirtió que las disputas en la Casa Rosada, entre los sectores de la secretaria de Presidencia, Karina Milei, y el asesor del Presidente, Santiago Caputo, “afectan” al Gobierno y “pone en riesgo” los buenos resultados que quiere instalar el oficialismo.

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Días atrás, en declaraciones radiales, Alonso insistió con que el Gobierno nacional debe “bajar los decibeles” y alertó que el kirchnerismo “podría aprovechar estos huecos políticos” para “debilitar” el cambio que buscan tanto LLA como el PRO.

Por el momento, la situación judicial de Adorni podría agravarse en las próximas semanas, luego de que el juez federal Ariel Lijo analizara convocarlo a declaración indagatoria antes del inicio de la feria judicial de invierno.

Además de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, esta decisión se enmarca en sus vínculos con el productor televisivo Marcelo Grandio, propietario de la productora Imhouse, empresa que mantiene contratos con la TV Pública.

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El PRO se aleja del escándalo de Adorni

Sin escalar el conflicto, el PRO viene desde hace semanas marcando una diferencia con el Gobierno por el escádalo que envuelve al jefe de Gabinete. Cristian Ritondo admitió que "el tema afectó mucho al Gobierno y se ve en las encuestas” y, refiriéndose a la polémica por las declaraciones de Adorni "deslomándose" en Nueva York, afirmó que “cometió errores que no podés permitirte cometer”.

El partido de Mauricio Macri emitió un comunicado, además, en el que plantea la idea de "enemigos internos" que "frenan el cambio (...) pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer". "Acompañar el cambio no es aplaudir todo. Mucho menos, aplaudir lo que está mal", se alejó el expresidente.

Por último, la expresidenta del PRO, Patricia Bullrich, hoy senadora oficialista, también marcó una fuerte interna hacia el interior del Gobierno luego de que reclamara en los medios que el jefe de Gabinete presente lo antes posible su declaración jurada y posteriormente ella hiciera pública la suya, antes de tiempo, para ejercer presión.

ML