Una encuesta reveló que Milei lidera las redes, pero su fuerte desgaste beneficia a Macri y Bullrich

Javier Milei sigue siendo el dirigente que domina la conversación política argentina en redes sociales, pero esa centralidad ya no necesariamente juega a favor del Gobierno. Una encuesta de Monitor Digital reveló que el Presidente concentra un volumen récord de menciones, aunque cada vez más atravesadas por críticas, conflictos y desgaste reputacional.

El estudio sostiene que el oficialismo libertario mantiene la hegemonía digital, pero en un contexto de creciente negatividad alrededor de la gestión y de las principales figuras del espacio. En ese escenario, dirigentes como Mauricio Macri y Patricia Bullrich comienzan a capitalizar parte del deterioro del ecosistema libertario.

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Según el relevamiento, Milei acumuló 32.964.000 menciones en redes sociales durante el último año, más del triple que Cristina Fernández de Kirchner, quien registró 10.255.600 menciones. Más atrás aparecen Manuel Adorni, con 5.781.000, Axel Kicillof, Mauricio Macri, Alberto Fernández, Patricia Bullrich, Sergio Massa, José Luis Espert y Karina Milei.

El dato más llamativo es el ascenso digital de Adorni, que se convirtió en una de las figuras más mencionadas del país en medio de las controversias vinculadas a su situación patrimonial. Por ese motivo, el crecimiento no representa necesariamente fortaleza política, sino exposición negativa. “Adorni no le roba agenda a Milei, pero sí le arrastra reputación”, resume el análisis de Monitor Digital sobre el jefe de Gabinete.

Al medir la conversación política por identidades partidarias, La Libertad Avanza concentra el 65,8% de las menciones en redes sociales, muy por encima del 28,3% del PJ/kirchnerismo y del 5,9% del PRO.

El dato confirma que el oficialismo sigue ordenando la discusión pública digital, aunque la centralidad comienza a funcionar más como una exposición permanente al desgaste que como una ventaja política limpia.

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La encuesta muestra además que Milei perdió intensidad relativa en la conversación. Tras haber superado el 50% de menciones en distintos momentos desde su llegada a la Casa Rosada, el Presidente cayó hacia niveles cercanos al 38% y 39% en abril de 2026. A favor de Milei, esa caída no se traduce en pérdida de liderazgo, pero sí le quita al Gobierno un arma que en 2023 fue fundamental para instalarlo en la agenda de todos.

En paralelo, Adorni dio un salto hasta casi el 19% de las menciones, impulsado por la crisis que lo envuelve. Aunque el jefe de Gabinete no le “roba” apariciones al Presidente, sí le arrastra su reputación.

Un sistema político atrapado en la negatividad

Uno de los puntos más duros del informe es el análisis de sentimiento sobre los principales dirigentes argentinos. Según Monitor Digital, ninguna figura relevante aparece en terreno positivo o neutral.

En esa medición, Mauricio Macri es quien presenta el “mejor” desempeño relativo, con -69 puntos en la conversación digital, seguido por Patricia Bullrich con -71. Javier Milei aparece tercero con -76.

Cristina Kirchner registra -77 puntos, Manuel Adorni -80, Axel Kicillof -84, Sergio Massa -88, José Luis Espert -89 y Karina Milei también -89.

El informe describe una conversación pública atrapada entre percepciones “malas” y “pésimas”, sin dirigentes que logren escapar del clima de negatividad general.

En ese contexto, Macri y Bullrich aparecen relativamente beneficiados porque el deterioro libertario y el desgaste del peronismo los dejan menos castigados que otros actores del sistema político. Sin embargo, una mejor valoración relativa no implica liderazgo masivo. Milei continúa siendo, por amplio margen, el dirigente que organiza la conversación política argentina.

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Además, es importante destacar que, hasta el momento, el desgaste libertario no se transforma en una oportunidad clara para la oposición peronista. La crisis libertaria erosiona al oficialismo, pero todavía no organiza una alternativa emocionalmente atractiva para el ecosistema digital.

Cristina Kirchner conserva un volumen muy alto de menciones y sigue siendo la segunda dirigente más mencionada del país, aunque mantiene un sentimiento fuertemente negativo. Axel Kicillof, por su parte, logra cierta mejora relativa en algunos indicadores digitales, pero continúa más castigado que Milei en reputación general.

“El malestar con el Gobierno no se convierte, por ahora, en adhesión opositora”, concluye el análisis.

Instagram muestra otra dinámica

El informe diferencia además el comportamiento de las redes sociales. Mientras X funciona como espacio de conflicto político y confrontación discursiva, Instagram refleja mejor el vínculo entre dirigentes y sus propias comunidades digitales.

En esa plataforma, Manuel Adorni mostró fuertes picos de crecimiento durante 2024 y 2025, aunque entró en terreno negativo hacia marzo y abril de 2026. Milei también exhibió una desaceleración marcada en la captación de seguidores.

Kicillof apareció con mejor desempeño relativo en ese indicador, aunque parte de esa mejora se explica más por la caída de sus rivales que por un crecimiento propio. En términos de interacción con seguidores, Kicillof lidera la cantidad de interacciones —likes, comentarios y compartidos— que recibe, seguido por Macri.

Ambos superan a Milei, Adorni y Cristina Kirchner en calidad de vínculo con sus comunidades digitales. Sin embargo, la intensidad del vínculo con la audiencia no coincide con el volumen de menciones. Es por ello que Kicillof y Macri muestran mejor rendimiento relativo en interacción, aunque sin convertir ese dato en hegemonía discursiva.

La conclusión es que el oficialismo libertario sigue monopolizando la conversación pública argentina, pero cada vez más asociado al conflicto, el desgaste y la negatividad. Mientras tanto, figuras como Macri y Bullrich empiezan a recuperar espacio dentro del electorado de derecha, aprovechando las dificultades del Gobierno sin convertirse todavía en alternativas dominantes.

RG/AF