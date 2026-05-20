Una encuesta de CB Global Data, realizada en los principales municipios del GBA, midió la imagen de los 24 intendentes del conurbano. Los representantes de San Miguel, Malvinas Argentinas y Lomas de Zamora son los que ocupan los tres primeros lugares, siendo los únicos que superan el 58% de imagen positiva en toda la medición, con niveles de rechazo que no llegan al 37% en ningún caso.

Jaime Méndez (San Miguel) encabeza la lista con un 61,3% de aprobación y 34,8% de imagen negativa. Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas) y Federico Otermín (Lomas de Zamora) obtuvieron 60,1% y 58,9% de apoyo, respectivamente.

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Los tres comparten algo más que buenos números, han logrado construir perfiles de gestión municipal fuertes, con presencia territorial constante y una narrativa alejada de las peleas nacionales que, en el último tiempo, desgastaron a buena parte del peronismo bonaerense. Jaime Méndez, además, es el único intendente del PRO en el top tres, lo que habla de una gestión que logró despegarse del clima de época que golpea a su propio espacio a nivel nacional.

Quien más diferencia positiva logró conseguir respecto de abril fue Federico Achával, con un 27,1% a favor. El intendente de Pilar ocupa el cuarto puesto del ranking, alcanzando un 58,5% de apoyo contra 37,2% de imagen negativa.

En el otro extremo, Julián Álvarez, de Lanús, cierra el ranking de los 24. El 54,7% de los vecinos lo evalúa negativamente, contra apenas un 38,7% que lo hace de forma positiva. Los números de Gustavo Menéndez en Merlo son parecidos: 55,1% negativo y 39,3% positivo. Y Fernando Moreira (General San Martín) completa el podio invertido con 53,3% de imagen negativa.

Los tres son intendentes peronistas con mandatos largos, algo que, en teoría, debería jugarles a favor en términos de conocimiento y construcción de vínculos locales. Sin embargo, el desgaste acumulado, sumado al contexto adverso para el kirchnerismo en el conurbano desde las elecciones de 2023, los encuentra en su peor momento de imagen. Gobernar municipios con altísimos índices de pobreza y demanda social, sin el respaldo nacional que tuvieron en otros ciclos, también pesa.

Los de mitad de tabla

La Matanza, con Fernando Espinoza, aparece en el puesto 12, con 52,5% positivo y 46,5% negativo. Para el municipio más poblado del país, esa diferencia tan ajustada es una señal de alerta de cara al año electoral.

Distinto es el caso de Ariel Sujarchuk en Escobar, quien logró dar vuelta los números y pasó de imagen negativa en abril a positiva en mayo, con 51,2% favorable.

Además, la encuesta deja en evidencia otro dato sumamente relevante, hay al menos tres intendentes que acumulan un número de “no sabe/no contesta” ampliamente más alto que el de imagen “positiva” o “negativa”.

Lorena Espina, de José C. Paz, acumula un 73,6% de “NS/NC”, en contraposición con apenas un 15,1% de positiva y 11,3% de negativa. Eva Mieri (Quilmes) tiene 23,8% positivo y 22,4% negativo, pero el dato más revelador es que el 53,8% de sus vecinos dice no saber o no tener opinión. La misma suerte corrió Juan José Fabiani, intendente de Almirante Brown, con un 58,7% de desconocimiento.

Los tres intendentes sucedieron a los anteriores mandatarios que tomaron licencia para asumir bancas en el Senado, en diciembre de 2025. Sin embargo, a esta altura de la gestión, ese alto nivel de desconocimiento representa un problema.

Por ejemplo, en noviembre del mismo año, Carlos Balor asumió la intendencia de Berazategui, tras el fallecimiento de Juan José Mussi. Él logró, paulatinamente, achicar ese porcentaje de desafección con sus vecinos, teniendo actualmente 24,9% contra un 33,6% de apoyo.

El trabajo de campo se realizó del 11 al 15 de mayo de 2026. La muestra fue de 14.750 casos, con un promedio de 510 a 699 por municipio. Se trató de una encuesta online con cuotas por sexo, nivel educativo, franja etaria y geolocalización. El margen de error promedio fue de +/- 3 a 4 puntos porcentuales.

RG/DCQ