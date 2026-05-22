Carlos Fara afirmó que Patricia Bullrich “tiene más imagen positiva que el propio Presidente”

El analista político, Carlos Fara, conversó con Canal E y analizó el deterioro de la imagen del Gobierno de Javier Milei, la creciente tensión interna en La Libertad Avanza y el posicionamiento de Patricia Bullrich y Mauricio Macri frente al oficialismo.

Sobre las recientes declaraciones de Mauricio Macri respecto del liderazgo presidencial, Carlos Fara afirmó que, “cuando dijo eso, como dijo un liderazgo totalmente emocional, claramente es una fuerte toma de distancia en materia de estilo”.

Mauricio Macri busca el resurgimiento del PRO

Según explicó, Macri busca reconectar con el electorado tradicional del PRO: “Hablándole Mauricio Macri más a su clásico público del PRO y de Juntos por el Cambio, que siempre tuvieron una mirada más puesta, digamos, en lo nacional, lo moderado, lo republicano, lo ético”.

Además, Fara remarcó que varias críticas formuladas hoy contra Milei antes eran dirigidas al kirchnerismo: “Varias de esas cosas que ayer dijo Macri, se las criticaba al propio kirchnerismo, a la propia Cristina, y particularmente ahora se las atribuye al propio Milei”.

Crece la imagen positiva de Patricia Bullrich

Respecto al rol de Patricia Bullrich, sostuvo que, “Patricia Bullrich siempre fue bullrichista” y destacó que, “tiene capital propio, tiene liderazgo, ganó la Ciudad de Buenos Aires, tiene imagen positiva, y tiene más imagen positiva que el propio Presidente”.

El entrevistado también consideró que la ministra “está abriendo el paraguas” ante un eventual desgaste mayor del Gobierno. “Patricia Bullrich es suficientemente astuta como para no descartar absolutamente ningún escenario por delante”, aseguró.

En relación con el acto realizado en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, donde Bullrich estuvo presente pero sin ubicación destacada y se retiró antes del discurso presidencial, interpretó que la señal política fue deliberada. “Políticamente voy a seguir mandando mensajes de distanciamiento”, afirmó al analizar el gesto. Y agregó: “Trata de sintonizar con una parte de público decepcionado que dice, a mí me pareció bueno el rumbo, quería cualquier otra cosa que no fuera el kirchnerismo, pero hay cosas que no me están gustando”.