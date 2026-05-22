Balanza comercial del agro: “Argentina se posiciona con mayor ventaja en el comercio internacional”

El analista de la consultora CENI, Eugenio Irazuegui, evaluó en Canal E el fuerte crecimiento de las exportaciones argentinas y el superávit histórico de la balanza comercial, luego de que el INDEC difundiera cifras récord para abril.

“Los datos de comercio exterior brindaron números más que positivos”, afirmó Eugenio Irazuegui, quien explicó que el crecimiento estuvo impulsado por “exportaciones de combustibles y energía”, “manufacturas de origen industrial” y especialmente por “los productos primarios que también han pegado un salto significativo, principalmente en lo que es maíz y girasol”.

Cuál fue el número exportado en cuanto al maíz

Asimismo, detalló que, “solamente en los meses de marzo y abril, que es formalmente cuando arranca la campaña comercial de maíz, se exportaron poco más de 9.750.000 toneladas”. Según indicó, ese volumen “da el impulso en cuanto a los valores”.

Irazuegui también remarcó el fuerte movimiento logístico generado por la cosecha: “En todo lo que es marzo superaron los 63.000 camiones y eso es producto de la demanda de la exportación”.

Argentina se posiciona de manera favorable en el comercio internacional

Respecto del superávit comercial, sostuvo que, “Argentina se posiciona con mayor ventaja en el comercio internacional, puntualmente en lo que es el sector agropecuario”. Además, explicó que el agro “tradicionalmente aportó divisas al país” y “permite el equilibrio en el mercado de cambios”.

El entrevistado destacó particularmente la campaña de maíz y aseguró que el país está “a punto de llegar a los 64 millones de toneladas, incluso algunas fuentes hablan de 68 millones de toneladas de maíz”. En ese sentido, afirmó que, “en caso de que se concrete, que todo pinta que sí, estaría alcanzando un récord”.

Sobre el girasol, indicó que, “no estaría siendo una cosecha récord, pero está ahí muy cerca” y precisó que, “estamos hablando de una cosecha de 6 millones de toneladas”.