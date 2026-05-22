El vicepresidente segundo de la Federación Agraria Argentina, Claudio Angeleri, pasó por Canal E y alertó sobre la grave situación hídrica que atraviesa el partido bonaerense de 9 de Julio y reclamó obras de infraestructura urgentes para evitar que continúen las pérdidas productivas y los problemas de transitabilidad en la región.

Claudio Angeleri explicó que el centro de la provincia de Buenos Aires viene atravesando una crisis climática prolongada. “El centro de la provincia de Buenos Aires tuvo 11 meses de inundación, después pasó a secarse y vuelta, precipitaciones”, señaló.

Cuál es la zona más afectada por las inundaciones

Además, remarcó que, “9 de Julio hoy está seriamente perjudicado” y describió un escenario crítico para productores, docentes y vecinos rurales: “Alumnos y profesores que transitan esos caminos, imposible transitarlos y con faltas de horas municipales y provinciales”.

Angeleri vinculó el problema a la falta de infraestructura hídrica y al retraso del Plan Maestro de la Cuenca del Salado. “También renegando un poco con lo que es el Plan Maestro de la Cuenca del Salado, que ya debería haber estado terminada la obra”, afirmó.

Los productores no pueden seguir con su trabajo a raíz de las inundaciones

Sobre el desborde del canal que mantiene anegados los campos de la zona, sostuvo que las respuestas oficiales no alcanzan. “Son promesas que llevan tiempo y bueno, las precipitaciones no dejan trabajar”, indicó. Y agregó: “Hoy están en igualdad de condiciones que en la inundación del año pasado”.

El entrevistado recordó además las pérdidas sufridas por los productores durante los últimos ciclos climáticos extremos. “Lotes donde se perdieron totalmente los cultivos, hacienda que hubo que trasladar a otros campos, y hoy nos vemos en la misma situación”, afirmó. También advirtió que los pronósticos climáticos agravan la preocupación: “Con un pronóstico a futuro que no es alentador, dan para la primavera más obvias”.

A su vez, confirmó que la entidad mantuvo reuniones con funcionarios provinciales, entre ellos el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, aunque aclaró que las soluciones parciales no resuelven el problema de fondo. “Con maquinaria solamente no se soluciona el problema, sino tener una visión de futuro para que esto no siga ocurriendo”, remarcó.