El director ejecutivo de FPA, Agustín Seijas, analizó para Canal E que la cadena porcina argentina atraviesa uno de los momentos de mayor consolidación de las últimas décadas y ya se prepara para una nueva etapa de expansión.

Agustín Seijas remarcó que, “la cadena porcina ha crecido en promedio anual un 12%” en las últimas dos décadas y sostuvo que se trata de “la única que ha mantenido un crecimiento a lo largo del tiempo y tan marcada”.

Fuerte crecimiento de las inversiones en el sector porcino

Según explicó, este desempeño se apoyó en “las inversiones que se han realizado en el sector” y en “la apuesta por un desarrollo de una cadena productiva que tiene una capacidad de crecimiento muy rápida en el tiempo”.

Uno de los principales motores del desarrollo porcino fue el crecimiento sostenido del consumo interno. En ese sentido, Seijas destacó que, “pasamos también en el último tiempo un consumo de 5 kilos por habitante al año, a los casi 20 kilos que se consumen en la actualidad”. Además, señaló que esta evolución acompaña una tendencia global, ya que “la carne de cerdo es la más consumida en el mundo”.

El sector porcino se expande

Luego, manifestó que Argentina reúne condiciones estructurales muy favorables para seguir expandiendo la actividad. “Además de tener todas las condiciones necesarias para poder producir cerdo, agua, tierra, producimos nuestro propio alimento, la mano de obra”, afirmó.

En cuanto a las proyecciones, el entrevistado indicó que el sector cerró 2025 con “un crecimiento productivo del 3,4%” y estimó que este año podría ubicarse “también en el orden del 4%”. La meta estratégica hacia 2032 es todavía más ambiciosa. “Deberíamos pasar de estos 20 kilos a casi 29 kilos consumidos por habitante al año”, señaló.

También analizó el desembarco de inversiones internacionales en el sector porcino argentino, tras el reciente anuncio de una millonaria inversión de la española Vals Company junto al grupo local Pacuca. “Hace rato que el mundo está viendo a la Argentina como un potencial líder en lo que es producción porcina”, aseguró.