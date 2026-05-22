El anuncio del presidente Javier Milei sobre una nueva baja de los derechos de exportación para trigo y cebada generó una inmediata reacción positiva en el sector agroexportador. En este contexto, este medio se comunicó con Gustavo Idígoras, titular de la Cámara de la Industria Aceitera Argentina y del Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC).

Gustavo Idígoras destacó que la reducción de retenciones para trigo y cebada llega en un momento clave para la campaña fina. “La verdad es que el anuncio es muy positivo para el caso del trigo y la cebada”, afirmó.

Fuerte suba de los costos de producción para el trigo

Además, explicó que el contexto internacional elevó significativamente los costos internos: “Las perspectivas de siembra, teniendo en cuenta que los costos internos han incrementado por el aumento del gasoil y las importaciones de urea por la guerra del golfo”.

Para Idígoras, la baja del 7,5% al 5,5% “probablemente esto puede implicar que tengamos que revisar nuestras estimaciones de producción”.

La baja de las retenciones podría impactar en la comercialización actual

También remarcó que la medida todavía puede impactar sobre el mercado disponible: “Hoy estamos todavía comercializando el trigo de campaña vieja”. En ese sentido, señaló que, “el productor va a ver una paridad de precios mejor” y que además tendrá “el estímulo de tener una siembra hacia adelante”.

Respecto al esquema gradual anunciado para la soja, el entrevistado consideró que, “también es una muy buena señal para ir en camino positivo”, especialmente porque “la soja es la más castigada desde el punto de vista de los derechos de exportación”.

Sin embargo, advirtió que el principal desafío será garantizar previsibilidad operativa para toda la cadena exportadora. “El anuncio del Presidente claramente fue una frase, y las frases siempre generan dudas, interrogantes de cómo se va a instrumentar”, sostuvo.