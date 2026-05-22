El director de LP Consulting, Leonardo Piazza, habló con Canal E y aseguró que la actual estabilidad cambiaria en Argentina responde a “hechos positivos” vinculados a los flujos comerciales y financieros, aunque advirtió que el principal factor de riesgo sigue siendo la política.

“Hay una confusión de hechos positivos que hacen que esta estabilidad cambiaria se esté manteniendo en el tiempo”, sostuvo Leonardo Piazza. Y explicó que actualmente Argentina se encuentra “25% abajo del pico histórico en el tipo de cambio real multilateral”.

A qué se debe la calma cambiaria

Asimismo, remarcó que los factores que sostienen la calma cambiaria son principalmente “los flujos comerciales” y “los flujos financieros”. En ese sentido, destacó que, “tuvimos un saldo en el trimestre de más de 5.000 millones de dólares, creciendo las exportaciones muy bien tanto por el agro como por la energía”.

Piazza también señaló un cambio estructural en la economía argentina: “El factor de estacionalidad se está perdiendo en Argentina, hay varios factores que están cambiando”.

Baja de la demanda de dólares en el mercado

Sobre el mercado financiero, explicó que hoy existe “menos demanda de dólares de las personas físicas” y recordó que, “en las elecciones pasadas promediamos más de 3.500 millones de dólares por mes, hoy estamos en 2.000 millones de dólares por mes”.

El entrevistado también resaltó el rol del Banco Central de la República Argentina y afirmó que, “en dos días te compra 500 millones de dólares, para que el tipo de cambio no baje más”.

Sin embargo, alertó que el principal desafío sigue siendo político. “La estabilidad podría estar de alguna manera observada o en discusión con el tema de la política”, afirmó. Y agregó: “Si hay una volatilidad, si hay algún problema institucional, si hay algo que de alguna manera haga esta tranquilidad, evidentemente el sistema se va a poner un poco en desafío”.