En “QR!” analizaron la pérdida de ingresos de los productores yerbateros tras la desregulación del sector

En el programa “QR!” de Canal E analizaron la situación crítica que atraviesan los productores yerbateros de Misiones y Corrientes en medio de la caída del precio de la hoja verde, la desregulación del mercado y el deterioro económico de las economías regionales.

Durante el ciclo conducido por Pablo Caruso, el panelista Guido Bambini expuso datos sobre el impacto que tuvo la desregulación impulsada por el Gobierno nacional y mostró el testimonio de pequeños productores que denunciaron la imposibilidad de sostener sus ingresos.

Uno de los relatos más fuertes fue el de Susana Cuadra, una productora yerbatera misionera que describió la situación social que atraviesan muchas familias del sector. “Mis hijas están en la universidad y muchas veces no les puedo dar ni $20 mil para las fotocopias”, expresó.

La mujer aseguró que trabaja todos los días y cuestionó que detrás de los números y estadísticas no se escuche la realidad de los pequeños productores.

Qué pasa con el precio de la yerba mate

Durante el programa, Bambini explicó que el conflicto se agravó tras la desregulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), luego del DNU 70/2023, que eliminó la facultad del organismo para fijar precios de referencia para los productores.

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Según detalló, actualmente los productores reciben cerca de $220 por kilo de hoja verde, cuando históricamente deberían percibir valores cercanos al doble en relación al precio final de venta de la yerba en góndola.

Además, remarcó que muchos pagos se realizan con demoras de hasta 120 días. “Hoy ganan menos que al final del gobierno anterior”, sostuvo el panelista.

Concentración del mercado y reclamos en el Congreso

El debate se dio en el marco de una comisión conjunta en el Congreso entre las áreas de Economía y Economías Regionales, donde productores y representantes del sector denunciaron la pérdida de rentabilidad y el impacto social de la crisis.

Bambini explicó que mientras existen más de 13 mil pequeños productores en Misiones y Corrientes, el mercado industrial se encuentra altamente concentrado en pocas empresas.

Según señalaron en el programa, las primeras tres compañías del sector controlan casi la mitad del mercado yerbatero.

El impacto social de la crisis yerbatera

Durante el informe también se abordó el impacto laboral y social que atraviesa la región. El panelista mostró casos de trabajadores rurales que comenzaron a emigrar hacia Brasil ante la falta de ingresos y oportunidades laborales vinculadas a la producción de yerba mate.

“Les desregularon la vida”, resumió Bambini al describir la situación que viven muchas familias misioneras.

En ese contexto, los productores reclamaron medidas urgentes para garantizar precios de referencia y evitar el deterioro de una de las economías regionales más importantes del noreste argentino.

LB