Milei y la Iglesia posbergogliana, mundos irreconciliables

Respondió en X Alberto “Bertie” Benegas Lynch. El diputado libertario encarnó ayer la devolución del oficialismo a la homilía del arzobispo Jorge García Cuerva que, más temprano, en el Tedeum en la Catedral por el 25 de mayo, contenía toda clase de advertencias sobre la degradación a la que han llegado la política y la situación social en la Argentina.

Hasta el posteo de Benegas Lynch, la reacción a las palabras de García Cuerva se había limitado al comentario en off, en la misma Catedral, de algún funcionario buscando difíciles coincidencias, después de lo que parecieron gestos de acercamiento del Gobierno a la Iglesia, la semana pasada, como la presencia del arzobispo en el Palacio San Martín, donde fue recibido —junto al presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo— por el canciller y la ministra de Capital Humano y las alusiones del mismo Pablo Quirno sobre una posible visita del papa León XIV a la Argentina.

Después de la homilía en la Catedral se reunió el Gabinete en la Casa Rosada, encabezado por el presidente Javier Milei, encuentro del que poco se supo y poco se publicó. Más tarde se pronunció Benegas Lynch.

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La homilía completa de Jorge García Cuerva: "Viven de privilegios, alejados del común de la gente"

“El mensaje de García Cuerva fue lamentable e injusto con los logros del Gobierno. Algunos militan con sotana el regreso del peronismo que nos dejó 57% de pobres. La permanente demonización del individuo, la riqueza y la romantización de la pobreza los deja siempre en un mal lugar”, dijo el diputado, hijo del economista de igual nombre, una figura venerada por Milei. Ilustran el post en X fotos de García Cuerva con Sergio Massa, su mujer Malena Galmarini y la senadora Alicia Kirchner.

El mensaje de García Cuerva no se alejó demasiado de los que pronunciaba en otras épocas y para la misma celebración Jorge Bergoglio, en lo referido a la necesidad de bajar los niveles de confrontación en la política y recuperar el diálogo, observaciones que irritaban al matrimonio Kirchner (las cosas cambiarían cuando fue consagrado papa).

Desde su llegada al arzobispado, García Cuerva actualizó el alcance de aquel mensaje bergogliano contemplando la emoción que caracteriza a las autoridades del momento: el odio.

Alberto “Bertie” Benegas Lynch

“Basta de arengar la división y la polarización porque, como decía Francisco, nadie se salva solo (...) Falta una clase dirigente que se anime al diálogo, al encuentro y a la reconciliación”, dijo. Como en su homilía del año pasado, cuestionó el “terrorismo de las redes sociales”, habló de “haters” y del uso de las “descalificaficaciones y la difamación”.

Tanto o más habrán resonado en los oídos del Presidente las advertencias del arzobispo de Buenos Aires sobre la situación social, sobre las que apunta la respuesta de Benegas Lynch. “La sombra de una nube de desmembramiento social se asoma en el horizonte mientras diversos intereses juegan su partida, ajenos a las necesidades de todos; el ‘sálvese quien pueda’ no es más que expresión de un individualismo cruel que rompe los vínculos de fraternidad y descompone la Nación”, dijo García Cuerva.

¿Esperaba el Gobierno un mensaje asordinado, producto de los escarceos oficiales de la última semana? Difícil que lo encontrara en un hombre como García Cuerva, “cura villero” de origen, en la emblemática Villa La Cava de San Isidro; abogado, licenciado en Teología con especialidad en Historia y designado por Bergoglio en el arzobispado en julio de 2023, cuando éste era aún considerado por Milei “representante del maligno en la Tierra” (las cosas cambiarían cuando éste fue electo presidente).

Pietro Parolin

No hay conciliación posible entre dos posiciones antagónicas, como la de la iglesia bergogliana, de la que Jorge García Cuerva y Robert Francis Prevost son prolongaciones indudables, con el experimento libertario que encarna Javier Milei. A diferencia de lo que pasaba en épocas de Carlos Menem, cuando lo que expresaba Karol Wojtyla difería de la postura de la Conferencia Episcopal sobre las consecuencias sociales del neoliberalismo, hoy Roma y los obispos sintonizan.

Aún no está claro qué es lo que busca el Gobierno, si confrontamos el tuit casi agraviante de Benegas Lynch con la visita (ya lleva varias) de Sandra Pettovello al Vaticano.

Mientras se espera una confirmación de la gira de León XIV a la región, que incluiría a la Argentina, la ministra participará de un encuentro de ministros de Educación de 15 países iberoamericanos en la Santa Sede, que cerrará con una audiencia con el Pontífice, según informó Infobae. Pettovello tendrá además contacto con el cardenal Michael Czerny, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, equivalente a los Ministerios de Desarrollo Social (aquí Capital Humano), y con el secretario de Estado Pietro Parolin, el hombre más poderoso de la curia romana (ya lo era con Francisco).

El Gobierno juega la visita del Papa al país antes del Tedeum del 25 de mayo

En la primera encíclica de su papado, “Magnifica humanitas”, el estadounidense Prevost, quien ya le ha alzado la voz a Donald Trump, denuncia las nuevas formas de “deshumanización” y pide luchar contra el "dominio" de la inteligencia artificial. "No podemos considerar a la IA como moralmente neutra", dice el papa, y pide “desarmar” esta tecnología para "impedir su dominio sobre lo humano".

En el 125º aniversario de Rerum Novarum de León XIII, base de la doctrina social de la Iglesia, Prevost presentó la encíclica él mismo —cosa infrecuente en sus antecesores— junto a especialistas en inteligencia artificial, entre ellos Christopher Olah, cofundador de Anthropic. Olah viene advirtiendo sobre la necesidad de descifrar el comportamiento de las redes neuronales de sistemas de IA avanzados, cada vez más capaces y poderosos.

Dice la encíclica de Prevost: "En el pasado, eran principalmente los Estados los que impulsaban y orientaban la innovación. Hoy en cambio los principales motores del desarrollo son los actores privados, a menudo trasnacionales, dotados de recursos y capacidad de acción superiores a muchos gobiernos. El poder tecnológico adquiere así un rostro inédito, predominantemente 'privado' y por ello más difícil de discernir, gobernar y orientar hacia el bien común (...) La tecnología no es neutra, porque asume el rostro de quien la concibe, la financia, la regula y la utiliza. Puede aumentar la participación y la justicia, o ampliar las desigualdades, el control y la exclusión".

Si de verdad lo desea, Milei y su concepto de moral como política de Estado deberán entenderse con este hombre.

ML