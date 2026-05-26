En fotos, el tercer Tedeum de Javier Milei, en medio de una interna a cielo abierto

El presidente Javier Milei consiguió mostrarse acompañado por la plana completa del Gabinete que lo escoltó en el Tedeum del 25 de mayo que se celebró en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.

A contramano del resto de las ediciones, en esta oportunidad convocó al asesor presidencial, Santiago Caputo, quien estila no participar de esta serie de actos protocolares y se mantuvo alejado de los hermanos Milei.

La invitación no fue azarosa. Se dio luego de la escalada de tensión abierta entre el consultor y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en redes sociales por el manejo de la cuenta anónima @PeriodistaRufus.

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El mandatario busca resolver las tensiones internamente, por lo que se esforzó para que el equipo completo estuviera presente en la homilía que brindó el arzobispo Jorge García Cuerva.

Tras la convocatoria a Casa Rosada, la plana completa de la administración libertaria, a excepción de Sandra Pettovello (Capital Humano), con agenda en Roma, y Luis Caputo (Economía), que acusó gripe, se trasladó a pie por la calle Rivadavia. Tampoco asistió la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien no fue invitada por la Secretaría General de la Presidencia.

Tras no ser invitada al Tedeum del 25 de Mayo, Victoria Villarruel habló de "esta encrucijada de la historia"

En la lista de asistentes figuraron los ministros Alejandra Monteoliva (Seguridad), Carlos Presti (Defensa), Mario Lugones (Salud), Federico Sturzenegger (Desregulación del Estado) y Juan Bautista Mahiques (Justicia).

En medio del cordón de agentes policiales, el mandatario transitó los metros que separan Casa Rosada de la Catedral secundado por el presidente previsional del Senado, Bartolomé Abdala, y el diputado Martín Menem. Algunos pasos por detrás, el consultor participó por primera vez de la actividad acompañado por la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy.

Sorprendió la llegada de la senadora Patricia Bullrich, ajena a la delegación, que ingresó a la Catedral en soledad. Sin embargo, fue saludada por el mandatario luego de persignarse y arrodillarse en la nave central.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, siguió de cerca la oración con sus dos laderos a ambos lados: Martín Menem y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La homilía completa de Jorge García Cuerva: "Viven de privilegios, alejados del común de la gente"

Pasada la dura homilía de García Cuerva, los funcionarios se trasladaron al Cabildo donde entonaron las estrofas del himno nacional argentino. Desde el escenario, la plana completa se mostró junto al mandatario y al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, con el que el libertario parece haber recuperado el vínculo luego de retirarle el saludo el 25 de mayo de 2025.

Al término, Milei saludó nuevamente al alcalde porteño y a Martín Menem, los dos apostados a sus laterales. En soledad y rodeada de los asistentes, Bullrich siguió de cerca el breve acto, al que no fue convocada por “cuestiones de protocolo”, para luego volver a Casa Rosada para la reunión de Gabinete. “Pato Presidenta”, le gritó uno de los cientos de congregados.

Los representantes del Ejecutivo regresaron a pie a Casa Rosada. En el camino, Santiago Caputo y Eduardo “Lule” Menem se mostraron en una charla amena que incluyó risas. “Gracias gente. Gracias por aguantar”, fue el agradecimiento que la menor de los Milei le expresó a quienes elogiaban al Presidente. Al término, el equipo completo se dio cita en el Salón Eva Perón durante una hora.

Fotos: NA.



ML