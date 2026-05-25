La vicepresidenta Victoria Villarruel se expresó este 25 de mayo a través de sus redes sociales, luego de no haber sido invitada al tradicional Tedeum en la Catedral Metropolitana, una ausencia que volvió a exponer la brecha política entre ambos dirigentes. En su mensaje, la titular del Senado utilizó la expresión “esta encrucijada de la historia” al referirse al escenario actual del país.

El mensaje de Victoria Villarruel por el 25 de mayo, tras no haber sido invitada al Tedeum

La elección de la palabra “encrucijada” no es neutra ni decorativa. Con una relación política visiblemente quebrada con Javier Milei, la expresión de Villarruel también se lee como una forma de marcar distancia: no describe solo un escenario general del país, sino un momento cargado de decisiones que interpelan al poder. En esa clave, el término ordena el mensaje como una lectura del presente que no necesariamente coincide con la del Presidente, sino que la pone en tensión.

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En su publicación, Villarruel enmarcó la fecha patria en una lectura histórica y doctrinaria de la Revolución de Mayo, a la que vinculó con la tradición cultural y religiosa del país.

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“El 25 de mayo de 1810 no fue un quiebre fortuito, sino el fruto maduro de nuestra Tradición. La Revolución de Mayo hunde sus raíces en un humanismo profundamente católico, que se forjó en las aulas de nuestras universidades indianas y en una concepción de la libertad que siempre reconoció la eminente dignidad de la persona humana bajo el orden natural y divino”.

En esa línea, agregó una definición sobre la idea de libertad en los orígenes del proceso independentista: “Ser libres, para nuestros próceres, era asumir la responsabilidad de nuestro propio destino sin abdicar de nuestra identidad”.

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En otro tramo del mensaje, la vicepresidenta incorporó una referencia a los desafíos contemporáneos y a la llegada de nuevas discusiones globales, en particular vinculadas al avance tecnológico.

“Hoy, la custodia de esa herencia nos convoca ante nuevos y complejos desafíos. Por eso, en este mismo día, recibimos con profunda expectativa el anuncio de la primera encíclica del Papa León XIV, ‘Magnifica humanitas’, dedicada a la protección del hombre en la era de la Inteligencia Artificial”.

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Villarruel también citó al Sumo Pontífice en un pasaje de su publicación: “Hago propias las recientes palabras del Santo Padre: 'Es necesario recuperar la comprensión del verdadero significado y la verdadera grandeza de la humanidad tal y como los concibe Dios. El desafío al que nos enfrentamos actualmente no es tecnológico sino antropológico'".

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Hacia el final del texto, la vicepresidenta trazó una lectura del presente político del país en relación con el proceso fundacional de 1810.

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“El dilema del siglo XXI, al igual que en 1810, sigue siendo la defensa de nuestra soberanía y la protección de la dignidad humana. Que los valores fundacionales de nuestra Patria nos sigan guiando en esta encrucijada de la historia”.

Villarruel cerró su mensaje con su habitual consigna política: “Todo por Argentina”.

NG