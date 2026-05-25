La CAME hizo un balance del feriado del 25 de mayo: más turistas, pero menos gasto total

El feriado largo por el 25 de Mayo dejó un balance moderado para el turismo interno. De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), se movilizaron 1.440.120 turistas en todo el país y el impacto económico directo llegó a $339.880 millones, distribuidos entre alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y gastos generales.

La postal fue la de un fin de semana largo sin desborde, pero con movimiento suficiente para ubicarse como el tercer feriado más importante de los cinco que hubo en lo que va del año. CAME lo definió como un período “muy tranquilo”, marcado por viajes de cercanía, decisiones de último momento y fuerte peso de la agenda local: celebraciones patrias, fiestas populares, propuestas gastronómicas, eventos culturales y actividades deportivas.

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La estadía promedio fue de 2,1 noches, un dato que confirma la lógica dominante de las escapadas cortas. El gasto promedio diario por turista se ubicó en $112.385, con una mejora real del 18% frente al antecedente comparable de 2023. Sin embargo, el gasto total fue 9,9% menor, explicado principalmente porque aquel fin de semana largo había tenido cuatro días y el de este año contó con un día menos.

Comparación con el año pasado y con el antecedente del 25 de Mayo

El dato necesita una aclaración: según CAME, el antecedente más cercano de un fin de semana largo por el 25 de Mayo fue 2023, cuando el feriado tuvo cuatro días. Contra ese período, la cantidad de turistas de este año creció 9,1%, aunque el impacto económico total quedó por debajo por la menor extensión del descanso.

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En la comparación contra 2025, CAME toma el acumulado anual de fines de semana largos. En lo que va de 2026 hubo cinco fines de semana largos, contra cuatro en los mismos meses del año pasado. Bajo esa base, viajaron 9.380.840 turistas y gastaron $2.621.963 millones, con un crecimiento de 27,7% en cantidad de turistas y de 45,9% en gasto frente al mismo período de 2025.

Es decir, el balance deja dos lecturas. Contra el feriado comparable del 25 de Mayo, hubo más turistas que en 2023, pero menos gasto total por la menor cantidad de días. Contra 2025, el acumulado mejora, aunque CAME advierte que parte de esa diferencia se explica por una base más favorable: este año hubo un fin de semana largo más.

Fiestas populares, eventos y turismo de cercanía

El movimiento no estuvo concentrado sólo en destinos tradicionales. Según CAME, buena parte del dinamismo se explicó por fiestas populares, propuestas gastronómicas, celebraciones patrias y eventos culturales y deportivos en distintos puntos del país.

Córdoba recibió muchos visitantes que fueron a ver la final de Torneo Apertura,

Córdoba fue uno de los polos fuertes del fin de semana, impulsada por la final del Torneo Apertura 2026 entre River y Belgrano, recitales y festivales. También se destacaron Salta, Mendoza y San Juan por competencias automovilísticas y rally internacional, que movilizaron visitantes, equipos técnicos y turistas.

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La gastronomía regional también jugó un papel central. Concursos de locro, fiestas de la empanada, peñas folklóricas y celebraciones patrias generaron movimiento en Buenos Aires, Tucumán, Catamarca, Salta y Entre Ríos. En paralelo, los destinos de naturaleza —como Puerto Iguazú, Bariloche, los lagos neuquinos, la montaña mendocina, los Valles Calchaquíes, Talampaya, Ischigualasto, Iberá y el Glaciar Perito Moreno— mantuvieron actividad durante todo el feriado.

Las tres provincias con mayor movimiento turístico

A partir de los datos provinciales informados por CAME, las tres jurisdicciones con mayor movimiento medible fueron:

Santa Fe: fue una de las provincias con mayor movimiento del país. Recibió alrededor de 83.000 visitantes entre turistas y excursionistas, con más de 28.000 turistas que pernoctaron, una ocupación promedio estimada del 61%, una estadía media de 2,35 noches y un impacto económico superior a $19.000 millones. La agenda incluyó más de 50 eventos, recitales, competencias deportivas, celebraciones patrias y actividades en Rosario, Santa Fe capital y localidades del interior.

Mendoza: registró la llegada de casi 56.000 turistas, con una ocupación provincial proyectada del 58%, estadía promedio de 2,5 días y un impacto económico de $11.370 millones. La montaña mendocina llegó a niveles cercanos al 80% de ocupación, mientras que Ciudad de Mendoza y Valle de Uco rondaron el 60%. El enoturismo, la gastronomía, la montaña y el Desafío Ruta 40 fueron los principales motores.

Córdoba: recibió más de 50.000 turistas y generó un impacto económico estimado en más de $17.000 millones. La ciudad de Córdoba tuvo una ocupación hotelera promedio del 92%, con ocupación plena en alojamientos categorizados cercanos al estadio por la final entre River y Belgrano. También traccionaron los recitales, el Festival del Cuarteto en Jesús María y el movimiento serrano en Calamuchita, La Cumbrecita, Villa General Belgrano y otras localidades.

Un feriado que movió, pero con consumo cuidado

El informe muestra una actividad turística que sigue viva, pero más selectiva. Las escapadas fueron más cortas, el turismo regional ganó peso y las decisiones de viaje estuvieron muy atadas a eventos puntuales o propuestas gratuitas y populares.

La mejora del gasto promedio diario no necesariamente implica más holgura en el bolsillo. CAME advierte que la suba también se explicó por la mayor incidencia de algunos costos, como transporte, en un fin de semana más corto. El resultado fue un feriado con movimiento, pero sin euforia: más turistas que en el antecedente comparable de 2023, menor gasto total y fuerte protagonismo de los destinos que lograron combinar cercanía, agenda y precios administrables.

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