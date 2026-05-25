Benegas Lynch acusó a García Cuerva de “militar con sotana el regreso del peronismo” tras el Tedeum del 25 de Mayo

El diputado nacional de La Libertad Avanza Alberto Benegas Lynch salió al cruce del arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, luego de la homilía pronunciada durante el tradicional Tedeum del 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. El legislador acusó al religioso de “militar con sotana el regreso del peronismo” y consideró que su mensaje fue “lamentable e injusto con los logros del Gobierno”.

La tensión se desató horas después de la ceremonia religiosa encabezada por García Cuerva frente al presidente Javier Milei, ministros nacionales y dirigentes políticos. Durante su discurso, el arzobispo pidió terminar con “la división y la polarización” y llamó a reconstruir el diálogo social en medio de la crisis económica y política que atraviesa el país.

“El mensaje de García Cuerva fue lamentable e injusto con los logros del gobierno. Algunos militan con sotana el regreso del peronismo que nos dejó 57% de pobres”, escribió el diputado en su cuenta de X.

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