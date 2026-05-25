Tras el Tedeum, Javier Milei reúne a su gabinete para intentar calmar la interna libertaria

Luego de participar del Tedeum en la Catedral Metropolitana, el presidente Javier Milei volvió a reunir este lunes a su gabinete en Casa Rosada, tras otra semana con cortocircuitos y pases de factura dentro del oficialismo. También aparece en el radar la situación de Manuel Adorni, ante la posibilidad de que deba responder ante la Justicia por el crecimiento de su patrimonio.

El encuentro fue el primer cara a cara entre el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el asesor Santiago Caputo luego del último temblor interno que atravesó al Gobierno, por la cuenta @RufusPeriodista en la red social X. Los dos participaron también este lunes del Tedeum, una ceremonia a la que Caputo asistió por primera vez.

Antes de la reunión, el Presidente salió al balcón de Casa Rosada a saludar rodeado por la mayoría de sus ministros. Karina Milei se ubicó en la primera fila, mientras que Patricia Bullrich y Santiago Caputo quedaron detrás del mandatario. Muy relegado, más atrás, pudo verse al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

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La mesa está casi completa. La única ausencia fue la de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien se encuentra en el Vaticano por una actividad oficial.

Javier Milei analiza cambios en las reuniones de gabinete

Aunque por ahora no existe una definición formal, en la Casa Rosada reconocen que se estudian cambios para futuros encuentros. Entre las opciones que circulan aparece la posibilidad de reuniones más chicas, reservadas a integrantes del Poder Ejecutivo y al asesor Santiago Caputo.

Javier Milei en Plaza de Mayo tras el Tedeum por el 25 de mayo. A su lado, Jorge Macri y Martín Menem

En caso de avanzar ese esquema, algunos nombres que hoy forman parte de la mesa podrían quedar al margen. Entre ellos aparecen Patricia Bullrich, una de las principales figuras libertarias en el Senado, y Martín Menem.

La posibilidad viene dando vueltas hace algunas semanas en los despachos oficiales, aunque durante los últimos días empezó a ganar fuerza. Originalmente, Bullrich había quedado en el centro de versiones que la ubicaban fuera del encuentro de este lunes, aunque desde el Gobierno salieron a desmentir esa posibilidad, ratificaron su presencia y dejaron abierta la puerta a nuevos formatos.

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Este lunes, la jefa del bloque libertario en el Senado llegó sola a la Catedral Metropolitana y no ocupó un lugar en el escenario montado frente al Cabildo. Desde hace semanas mantiene diferencias con el sector alineado a la secretaria General de Presidencia, Karina Milei, debido a la estrategia adoptada alrededor de la investigación del patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

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Hace prácticamente dos meses que el Gobierno permanece atrapado en una secuencia de revelaciones vinculadas a la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete. Sobre ese escenario se montaron además otras disputas internas: el pedido público de Bullrich a Adorni para que presentara “de inmediato” su declaración jurada y el choque entre Menem y Santiago Caputo por la supuesta autoría de una cuenta en X.

La interna entre Santiago Caputo y Martín Menem vuelve a escena

La reunión de este lunes, comenzó bajo la conducción del Presidente y luego siguió encabezada por Adorni, tal como ocurrió en los dos encuentros anteriores. Fue la primera desde que escaló la tensión entre Caputo y Menem.

El episodio llevó incluso a Milei a tener que referirse públicamente al conflicto. Más tarde, integrantes de “Las fuerzas del cielo”, el espacio alineado con Caputo, salieron a cuestionar la información que había llegado hasta el mandatario. “Le mintieron al Presidente”, dijo Daniel Parisini, “el gordo Dan”, hombre cercano al asesor y una de las principales voces libertarias en las redes.

El sábado 16, Caputo señaló públicamente a Menem como la persona que estaría detrás de la cuenta @PeriodistaRufus, en la red social X, un perfil desde donde se publicaban ataques y mensajes contra distintos integrantes del Gabinete, entre ellos el propio asesor.

Javier Milei se puso junto a Manuel Belgrano en Casa Rosada y en el Cabildo del 25 de Mayo

En el entorno de Caputo sostienen desde hace tiempo sospechas sobre quién estaba detrás de esa cuenta y aseguran que una publicación realizada ese sábado terminó de confirmar esas presunciones. Cerca de Menem rechazaron esa versión de manera tajante. Milei, por su parte, salió a respaldarlo y calificó el episodio como una maniobra “fabricada”.

Además de los dirigentes que quedaron enfrentados durante los últimos días, el encuentro volvió a juntar a Adorni y Bullrich. La senadora le había pedido al jefe de Gabinete que difundiera de manera inmediata su declaración jurada patrimonial, algo que todavía no ocurrió pese a que Milei había anticipado esa posibilidad. A eso se sumó que, durante la última semana, Bullrich presentó su propia declaración y volvió a marcar diferencias.

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Los dos ya habían coincidido en la reunión anterior del gabinete, un encuentro incómodo en el que Milei volvió a respaldar a Adorni, en línea con la postura que mantuvo desde que comenzaron las revelaciones sobre su patrimonio y sus viajes.

Mientras este encuentro de gestión avanza en la Casa Rosada, quedó agendada para este martes una nueva reunión de la mesa política de La Libertad Avanza. Participarán Menem y Caputo, además de Manuel Adorni, Patricia Bullrich, Karina Milei; Diego Santilli y Eduardo “Lule” Menem.

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