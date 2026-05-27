Alerta por El Niño: la NASA detectó una masiva masa de agua cálida que avanza hacia Sudamérica

El fenómeno meteorológico global de El Niño da sus primeros indicios de reactivación. Datos recientes sobre el nivel del mar obtenidos por el satélite Sentinel-6 Michael Freilich (un proyecto conjunto de la NASA y sus socios europeos) revelaron la llegada de una masa de agua cálida de cientos de kilómetros de ancho al océano Pacífico, posicionándose de forma directa frente a las costas de Sudamérica. Este comportamiento térmico anticipa que es muy probable que el fenómeno comience a manifestarse formalmente hacia finales de año.

Debido a que el agua tiende a expandirse de manera natural al calentarse, los científicos utilizan la elevación de la superficie oceánica como un indicador preciso del incremento de las temperaturas en el océano. El desarrollo de El Niño posee un impacto directo en la vida cotidiana y la economía global, ya que altera significativamente los patrones de circulación atmosférica, provocando lluvias torrenciales e inundaciones en determinadas regiones del planeta y severas sequías en otras.

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Ondas Kelvin: el mecanismo que calienta las costas de Perú, Ecuador y Colombia

El monitoreo satelital realiza un seguimiento estricto de lo que en meteorología se conoce como ondas Kelvin cálidas. Estas olas subacuáticas se forman tras breves períodos en los que los vientos alisios del este en el Pacífico ecuatorial occidental cambian de dirección o se debilitan, soplando desde el oeste. Esta modificación eólica hace que las aguas tropicales se calienten y el nivel del mar se eleve en el Pacífico occidental, propagándose en forma de ola hacia el este durante varias semanas hasta impactar en el litoral sudamericano.

El fenómeno de El Niño termina por consolidarse cuando múltiples ondas Kelvin se suceden de forma consecutiva a lo largo de varios meses, acumulando agua cálida frente a las costas de Colombia, Ecuador y Perú. Las mediciones específicas de la misión detallan la evolución cronológica del evento actual:

Fase inicial: A finales de enero se detectó una pequeña onda Kelvin alrededor de Micronesia, la cual llegó a disiparse a mediados de febrero.

Avance sostenido: A principios de marzo emergió una nueva onda con mayor fuerza que inició su desplazamiento sostenido hacia el este.

Impacto actual: A mediados de mayo, los registros confirmaron que el nivel del mar en las inmediaciones de Perú se ubicaba más de 15 centímetros por encima del promedio registrado a largo plazo.

Debido a que el agua tiende a expandirse de manera natural al calentarse, los científicos utilizan la elevación de la superficie oceánica como un indicador preciso del incremento de las temperaturas en el océano.

A pesar de que el proceso de este año inició un poco más tarde en comparación con los históricos y devastadores eventos de El Niño registrados en 1997 y 2015, los científicos advierten que la tendencia actual está empezando a alcanzarlos en magnitud. "Veremos qué tan grande se vuelve", señaló Josh Willis, investigador del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA (JPL).

Impacto global e historia de "El Niño"

La denominación de este fenómeno se remonta al siglo XVII, cuando pescadores sudamericanos acuñaron el término de "El Niño" en alusión al nacimiento del niño Jesús, debido a que el calentamiento costero solía intensificarse en épocas cercanas a la Navidad, provocando paralelamente una drástica disminución en las tasas de pesca.

La intensidad de cada evento determina el alcance de sus consecuencias climáticas a nivel mundial, modificando la corriente en chorro y variando la trayectoria de las tormentas:

Eventos moderados: Durante los fenómenos iniciados en los años 2018 y 2023, las consecuencias de sequías e inundaciones se mantuvieron confinadas principalmente dentro del Pacífico tropical y sus áreas adyacentes.

Grandes fenómenos: Eventos de gran envergadura, como el registrado entre 2015 y 2016, demostraron tener un alcance geográfico global, siendo capaces de desatar sequías extremas en el continente africano y severas inundaciones en el estado de California.

Debido a que El Niño suele alcanzar su punto de máxima intensidad entre los meses de noviembre y enero, las autoridades estiman que aún pasarán varios meses antes de que sus impactos socioeconómicos y climáticos más severos se hagan plenamente evidentes en el mapa mundial.

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Sentinel-6: tecnología de precisión para el estudio del océano

El Sentinel-6 Michael Freilich se posiciona actualmente como el satélite de referencia oficial para la medición de la topografía oceánica global. Lanzado en el año 2020, este dispositivo cartografía la altura del agua en todo el planeta cada 10 días con una precisión milimétrica, continuando un legado de datos históricos iniciado en 1992 por la misión TOPEX/Poseidon. El esquema de actualización tecnológica contempla que su sucesor directo, el satélite Sentinel-6B (lanzado en noviembre de 2025), asuma el reemplazo definitivo de la presente unidad hacia finales de 2026.

La misión forma parte del programa de observación de la Tierra Copernicus de la Unión Europea y es coordinada mediante una cooperación internacional que involucra a la Agencia Espacial Europea (ESA), la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT), la NASA y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), contando además con el soporte técnico de la agencia espacial francesa CNES. Para la recolección de variables físicas y termodinámicas, el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de Caltech integró tres instrumentos científicos clave en la nave: un Radiómetro Avanzado de Microondas, un Sistema Global de Navegación por Ocultación Radioeléctrica y un Conjunto de Retroreflectores Láser.

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