Francisco Pitrola descolocó a Eduardo Feinmann: "Si querés, hablamos de mi abuelo"

En el marco de la toma del Colegio Nacional de Buenos Aires, impulsada para reclamar al Poder Ejecutivo el cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario, el periodista Eduardo Feinmann protagonizó un intercambio en vivo con Francisco Pitrola. El joven es presidente del centro de estudiantes de la institución y nieto del diputado Néstor Pitrola, dirigente histórico del Partido Obrero e integrante del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), quien encabeza una agrupación estudiantil.

El episodio se produjo en el inicio de una entrevista emitida por A24, cuando Feinmann presentó a Francisco y le consultó de manera directa por su vínculo familiar: "¿Tenés algo que ver con el Pitrola que todos conocemos?". El joven confirmó que es nieto del legislador de izquierda, tras lo cual Feinmann profundizó: "¿Admirás a tu abuelo de izquierda?". Francisco contestó: "Sí, lo admiro, es un gran luchador; aunque tengamos diferencias ideológicas, me parece que es una persona que luchó durante toda su vida por los derechos de los trabajadores".

A partir de esa respuesta, Feinmann continuó la conversación con una nueva pregunta: "Me interesa eso, ¿vos sos más trosko que él o menos trosko?". Francisco respondió: "Soy presidente de una agrupación independiente, me considero menos trosko que mi abuelo, pero más allá de eso vengo a hablar de la ley de Financiamiento Universitario".

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El conductor retomó el eje de la entrevista y señaló: "Está bien, pero a mí me interesa también hablar de eso, disculpame, pero el que entrevista soy yo". El estudiante aceptó el encuadre y planteó: "Si querés hablamos de mi abuelo, pero hay cosas más importantes". Feinmann cerró ese tramo con una observación: "Más importante que tu abuelo hay muchas cosas. Pero me encanta que seas menos trosko que él, me encanta".

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En un giro hacia el eje de la protesta, el dirigente estudiantil expuso los motivos de la nueva toma del Colegio Nacional Buenos Aires y planteó una consulta al periodista: "El Presidente no está cumpliendo con la ley de financiamiento y al poner por encima un decreto, ¿no está cometiendo un delito también?". Feinmann respondió que la cuestión se encuentra bajo análisis de la Corte Suprema y sostuvo que deben respetarse los tiempos del Poder Judicial, aunque interrogó qué medidas podrían adoptarse.

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Francisco replicó: "La realidad es que la Corte no tiene plazos, un profesor gana 600 mil pesos y no le alcanza para nada. No sé lo que ganás vos, Feinmann, pero con 600 mil pesos no alcanza para nada. Hay que empezar a tomar medidas más radicales".

Tras la difusión del intercambio entre Feinmann y el nieto del dirigente del Partido Obrero, Néstor Pitrola expresó su malestar en redes sociales y calificó al periodista de "cobarde". En un mensaje publicado en la red social X, sostuvo: "Fran te tapó la boca, Feinmann, cuando quieras saber algo de mi pensamiento sobre cualquier tema llamame a mí, cobarde", acompañado por el video del cruce televisivo.

NG/ff