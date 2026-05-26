UNC: docentes universitarios paran toda la semana en reclamo del cumplimiento de la ley de financiamiento

Los docentes de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) cumplen desde este martes 26 de mayo un paro por una semana en reclamo del cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario.

La protesta se realiza en las distintas facultades de la Casa de Trejo tras la multitudinaria marcha del pasado 12 de mayo.

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Paro de ADIUC

El paro durante toda la semana estará respaldado por "jornadas de protesta, clases públicas y acciones callejeras en todas las universidades nacionales", según informó el gremio docente.

El nuevo plenario de secretarios y secretarias generales para el próximo viernes 5 de junio "para evaluar las medidas de fuerza y definir nuevas acciones", señala un comunicado de ADIUC.

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"El salario más bajo desde fines de los 90"

La secretaria general de ADIUC, Leticia Medina, afirmó días atrás que la pérdida salarial de los docentes universitarios acumula “casi el 40%” y que el salario es el “más bajo desde fines de los años 90”.

“En estos dos años y pocos meses más, hemos acumulado una pérdida de salario de casi el 40%, a partir del ajuste que produjo la caída de de los salarios entre diciembre del 2023 y enero del 2024, que nunca recuperamos porque el gobierno desde diciembre del 2023 no nos recibe en paritaria”, precisó la gremialista.

“Hoy estamos con incrementos salariales que da de manera unilateral el gobierno, que son todos los meses. En estos 27 meses han sido por debajo de la inflación, y eso ha generado esta pérdida de cerca del 40% de pérdida salarial, el salario más bajo desde fines de los años 90”, cuestionó Medina.

JMP