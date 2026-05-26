Octógonos: por qué el Gobierno quiere eliminar la ley de etiquetado frontal

El gobierno de Javier Milei impulsa la derogación de la ley de etiquetado frontal y una iniciativa para sacar los octógonos negros de los envases de los alimentos.

La diputada Daiana Fernández Molero (PRO), autora de un proyecto de ley sobre esa problemática, explicó las razones para respaldar tal decisión.

Por qué quieren eliminar la ley de etiquetado frontal

“Creo que hay tres razones fundamentales. Primero es que aporta más confusión que claridad. De repente se eligió un perfil de nutrientes para señalizar que termina siendo que el 85% de los productos en góndola tenga sello. Y cuando todo tiene sello, en definitiva, pierde sentido, se convierte como en parte del paisaje”, sostuvo la legisladora.

“Segundo tiene que ver en que la forma también que se eligió para etiquetar no hace que las industrias tengan incentivos a reformular porque básicamente es muy difícil sacarte el sello de encima. Entonces tampoco te incentiva a que ofrezcas mejores productos en góndola”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

“Y el tercero tiene que ver con una cuestión comercial, que Argentina y hay un montón de empresas también que exportan. Queríamos ser el supermercado del mundo en un momento y de repente tenemos una ley que no tiene nada que ver con las que tiene el resto de los países del Mercosur y es un obstáculo también al comercio y a las exportaciones”, precisó en diálogo con Jorge “Petete” Martínez.

Y luego detalló: “Y fundamentalmente para las pymes. Porque en general las empresas más grandes tienen capacidad de adaptarse, pero las más chicas, cada costo se va sumando al gran costo argentino y no está bueno”.

¿Adiós a los octógonos?

Además justificó la iniciativa en que “también existe una tabla nutricional, existen los ingredientes al dorso”.

“El tema es cuando vos querés exclusivamente demonizar, porque, digamos, eso fue parte de la motivación. Seguir contra los productos envasados, básicamente”, subrayó Fernández Molero.

“El único país, junto con México y Colombia, que adoptó este perfil nutricional, es Argentina. Es la Organización Panamericana de la Salud se metió y nos puso este perfil de nutrientes que no usan en ningún otro país del mundo”, cuestionó la diputada del PRO.