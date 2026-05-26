Llaryora contra la grieta: “Arruina hasta los domingos en familia”

El gobernador Martín Llaryora cuestionó la lógica de confrontación permanente en el país y definió a la grieta como “la pelea constante”, una situación que —dijo— “arruina hasta los domingos en familia” e impide sostener políticas y objetivos comunes en el tiempo.

“En este 25 de Mayo, mi mensaje como gobernador es pedir la unidad de los argentinos”, expresó Llaryora en Las Higueras, donde encabezó este lunes 25 de Mayo el acto oficial de proclamación de la localidad como ciudad y encabezó un desfile civico- militar.

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Qué dijo Llaryora

Además planteó que la Argentina atraviesa un momento en el que resulta imprescindible recuperar la cultura del acuerdo y del respeto, y advirtió que ningún país puede crecer en medio de enfrentamientos permanentes.

Así sostuvo que el desafío actual es “volver a construir consensos básicos que permitan sostener políticas públicas en el tiempo y darle previsibilidad a la sociedad.”

En esa línea, valoró la participación de entidades sociales, religiosas y representantes de distintos espacios políticos en la celebración patria, al señalar que “la Argentina necesita construir puentes y trabajar en conjunto”.

“El futuro nos depara prosperidad si somos capaces de trabajar unidos. Pero si seguimos cavando trincheras y profundizando la grieta, es muy difícil crecer”, afirmó.

Por último Llaryora destacó el carácter histórico de la jornada para Las Higueras y felicitó a los vecinos por la transformación institucional de la localidad, con el deseo de que la nueva ciudad “marque el rumbo y el progreso de toda la región”.

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Obras para Las Higueras

El gobernador, que estuvo acompañado por el intendente Gianfranco Agustín Lucchesi, habilitó la remodelación y ampliación del Centro de Salud Municipal Juan Cortona, obra que incorporó 260 metros cuadrados nuevos y permitió ampliar el edificio de 225 a casi 500 metros cuadrados.

La intervención incluyó la refacción integral del inmueble existente, renovación de pisos, instalaciones eléctricas y sanitarias, junto con nuevo mobiliario. La inversión total ascendió a 400 millones de pesos, financiados en partes iguales entre Provincia y Municipio.

En materia educativa, Llaryora anunció el llamado a licitación para ampliar los talleres de la escuela IPEM 258, con especialidad en Aeronáutica. La obra tendrá una superficie de 900 metros cuadrados y demandará una inversión de 1.847 millones de pesos.

También comprometió un aporte provincial de 500 millones de pesos destinado a obras de agua potable, con el objetivo de posibilitar nuevos loteos y futuras viviendas para la localidad.