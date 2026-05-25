Estacionamiento medido sin “naranjitas” en Córdoba: Qué deben hacer los vecinos que viven en zonas tarifadas

La Municipalidad de Córdoba habilitó la inscripción a cordobeses y cordobesas para ingresar al régimen de exenciones al pago del Sistema de Estacionamiento Medido y Controlado para residentes en zonas tarifadas y personas con discapacidad.

Se aclaró que ya no se paga más con efectivo o transferencias a "constatadores" o "naranjitas". Todo debe realizarse se manera digital con la APP SEMM.

Nuevo estacionamiento medido sin “naranjitas”: Será 100% digital, sin efectivo y con pago vía app o QR

Quedan exentos del pago aquellos ciudadanos que residan en zonas tarifadas y estacionen en un radio de 300 metros de sus viviendas. Deben cumplir los siguientes requisitos:

El residente debe ser dueño del vehículo

El vehículo debe estar radicado en la Municipalidad de Córdoba

El domicilio debe coincidir con el del Documento Nacional de Identidad

No hay límite de vehículos por domicilio que pueden estar exentos. Para solicitarlo, dirigirse a la Guía de Trámites de la Municipalidad de Córdoba y buscar “Estacionamiento Medido y Controlado – Exención Frentistas”.

Dónde se cobra estacionamiento en Córdoba

Además, quedan exentas para estacionar en toda la ciudad personas que tengan Certificado Único de Discapacidad (CUD). En este caso, la exención se activa de manera automática.

Caso contrario, se puede gestionar en la Guía de Trámites, en la opción “Permisos de estacionamiento y circulación de vehículos – Personas con discapacidad y personas con discapacidad que son trasladadas”.

En las próximas semanas se comunicará el régimen de exenciones para trabajadores y trabajadoras.