iPhone 16 Pro Max frente al 16 Pro: ¿Cuál modelo es mejor comprar en el Cyber Day 2026?

Cuando se trata de renovar el smartphone, es fundamental considerar exhaustivamente las especificaciones técnicas del equipo para poder rentabilizar el dinero que se invierte. En este sentido, y con el Cyber Day Chile 2026 a la vuelta de la esquina, los chilenos tienen la oportunidad de hacerse con tecnología premium, aprovechando los increíbles descuentos. Muchos usuarios miran de reojo los rumores de la siguiente generación, pero la realidad es que la serie actual ofrece un rendimiento idéntico a un costo sustancialmente menor. Elegir un modelo robusto como el iPhone 16 Pro Max asegura acceder a la punta de lanza de la ingeniería de Apple sin pagar los precios inflados de los lanzamientos futuros.

Este modelo en particular llama la atención debido a su enorme pantalla “Super Retina XDR” de 6,9 pulgadas, que cuenta con una resolución de 2868 por 1320 píxeles a 460 ppi. Pero no es todo, ya que el tamaño ampliado mejora drásticamente la visualización de contenido multimedia y facilita la edición de documentos complejos en el día a día. El aprovechamiento del espacio frontal llega a niveles históricos gracias a la reducción de los bordes hasta tan solo 1,15 milímetros de espesor.

​Un apartado muy importante y que no debe pasar desapercibido es el peso y la capacidad de la batería entre ambos modelos. Por un lado, el 16 Pro Max alcanza los 227 gr de peso, exigiendo un agarre más firme a lo largo del día. Mientras que el 16 Pro pesa tan solo 199 gr, pero que aún así le permite incluir un panel de 6,3” y resolución de 2622 x 1206 píxeles.

Por otro lado, el apartado de la autonomía también es sumamente importante, ya que, al pagar esta cantidad de dinero, se debe exigir siempre la mayor durabilidad posible de la batería. El iPhone 16 Pro Max cuenta con una batería de 4685 mAh, garantizando hasta 33 horas de reproducción de video. Mientras que el iPhone 16 Pro tiene una capacidad de 3582 mAh, lo que se traduce en 27 horas de consumo multimedia. Además, ambas versiones vienen con el chip A18 Pro de Apple que ha sido construido en un proceso de 3nm, integrando también una CPU de 6 núcleos y GPU de 6 núcleos también para mayor potencia de procesamiento.

​Con respecto al apartado fotográfico, debemos señalar que los valores de las cámaras son prácticamente los mismos, lo que significa que, en la mayoría de las situaciones, los resultados serán indiferenciables. Pero no es todo, ya que ambos dispositivos cuentan con un teleobjetivo de 12 MP que permite realizar un zoom óptico de 5x con distancia focal de 120 mm. Por ende, los creadores de contenido pueden aprovechar toda esta capacidad para grabar video 4K a 120 fps, logrando tomas profesionales.

Elegir una de estas versiones de iPhone durante el Cyber Day Chile 2026 va a depender estrictamente de los hábitos de consumo, así como la comodidad en cuanto a ergonomía. Debido a su tamaño, la edición más robusta y grande puede ofrecer un beneficio a quienes lo utilizarán para editar archivos de video y jugar, así como los que necesiten la mayor autonomía posible. Pero las personas que buscan potencia y algo más compacto, que se sienta bien en el bolsillo y cuyo peso no lastime sus dedos, optarán por la versión estándar, el iPhone 16 Pro que no escatima en características ni funcionalidad.

Evidentemente, cualquiera de estos dos dispositivos es una compra segura e inteligente, ya que cuentan con todas las especificaciones necesarias para adaptarse a todo tipo de perfiles de uso. Y al contar con un ahorro durante este periodo de descuentos, se vuelven la decisión predilecta de profesionales y creadores de contenido.