En Argentina, uno de sus principales mercados emisores, RIU presentó su estrategia de sostenibilidad

RIU Hotels & Resorts celebró en Buenos Aires un encuentro exclusivo con sus principales socios comerciales para presentarles su estrategia de sostenibilidad 'Proudly Committed'. En Cinépolis Recoleta se dieron cita representantes de agencias de viajes, operadores mayoristas, aerolíneas y medios de comunicación del sector, así como el embajador de España en Argentina, Joaquín de Arístegui Laborde, y el consejero de Turismo de España, Felipe Formariz Pombo.

Subrogación de vientre: seis historias donde el juez Sánchez Freytes dice que hubo trata de mujeres

El evento, reunió a más de 100 invitados y tuvo como anfitriona a Naomi Riu, directora Ejecutiva de RIU Hotels, quien durante su discurso hizo hincapié en el papel activo que juegan los agentes y los huéspedes en la transformación que ha supuesto la estrategia de sostenibilidad en la empresa: "Queremos que sepáis que cuando escogéis RIU, no solo reserváis vacaciones, sino que también os convertís en aliados directos de todos nuestros proyectos sostenibles".

Asimismo, Naomi Riu compartió con los asistentes la magnitud de las acciones sociales que la hotelera impulsa a nivel global: "En estos últimos años, hemos alcanzado una inversión social total de casi 20 millones de dólares. Es una cifra que no ha dejado de crecer: si en 2019 invertíamos más de 1,5 millones, en 2025 cerramos con una partida de casi 6 millones de dólares, lo que supone casi cuadruplicar nuestro esfuerzo inicial en apenas seis años. Apostar por RIU, además de disfrutar de las vacaciones todo incluido que todos conocéis, es también ayudar a que estas cifras se traduzcan en salud, protección y futuro para miles de niños y para los ecosistemas que tanto valoran vuestros clientes".

Entre el fantasma de la sustitución y la promesa de una nueva era laboral

Por su parte, Catalina Alemany, directora de Responsabilidad Social Corporativa de RIU Hotels, presentó los hitos alcanzados por la compañía en materia de sostenibilidad desde la creación de la estrategia Proudly Committed. También detalló algunas de las acciones que la cadena realiza dentro de los tres pilares que componen la estrategia: las personas, los destinos sostenibles y la transparencia.

El evento sirvió como escenario para reafirmar el indiscutible liderazgo de Argentina dentro del mercado latinoamericano, donde representa el 60% de la facturación total de la región para la cadena, tal y como explicó Fernando Turuzzi, gerente de Ventas de RIU en Latam. Además, Turuzzi pudo avanzar algunas de las grandes novedades que la cadena hotelera está proyectando en materia de nuevas construcciones, como la inminente apertura del Riu Palace Phuket (su primer hotel en Tailandia), así como ambiciosas reformas integrales con la incorporación del exclusivo servicio Elite Club en destinos predilectos para el público argentino, como Cancún (Riu Palace Peninsula), Playa del Carmen (Riu Palace Mexico), Jamaica y Aruba.

Alertan por el deterioro de la cultura democrática: “Argentina es una sociedad que no respeta las normas”

De la misma manera, compartió con la audiencia la situación vivida tras el paso del huracán Melissa en Jamaica, país en el que RIU cuenta con siete hoteles y 3.908 empleados. La cadena activó de inmediato un programa de acciones con una inversión de más de 2 millones de dólares para paliar las necesidades más urgentes de la comunidad, priorizando a los miembros del equipo, así como apoyar en la recuperación. “Eso es ser Proudly Committed. Es entender que nuestra sostenibilidad empieza por nuestra gente. Jamaica está de pie, más fuerte que nunca, y los espera con el corazón abierto. Más aún este año que RIU cumple 25 años en el país y lo vamos a celebrar a lo grande.