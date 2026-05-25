Viva Córdoba exhibió volumen político con De Loredo y crece la duda sobre una alianza con los libertarios

Con un masivo locro por el 25 de Mayo en el club Atenas, el espacio Viva Córdoba exhibió este lunes músculo político y territorial en la capital cordobesa, en una señal dirigida tanto hacia la interna radical como hacia el tablero opositor de cara a 2027. Con la presencia de Rodrigo de Loredo, los principales dirigentes capitalinos del armado -Juan Negri, Javier Bee Sellares y Javier Fabre- dejaron un mensaje común de arenga a la militancia: el futuro intendente de Córdoba “saldrá de este espacio”.

Ante unas 1.500 personas, el primero en tomar la palabra fue Negri, quien buscó instalar un horizonte político para la capital. “Vamos a refundar Córdoba”, expresó el radical ya lanzado en su desafío de ir por la intendencia, al tiempo que remarcó que “no hay proyecto provincial sin un proyecto de ciudad”.

Asimismo, el dirigente radical destacó el despliegue territorial del espacio y sostuvo que Viva Córdoba viene recorriendo los barrios de la capital “escuchando a los vecinos” para construir una propuesta de gobierno. Más tarde, ya en diálogo con la prensa, Negri interpretó la masiva convocatoria como una señal política de consolidación.

“Hay un tiempo y un momento para que la ciudad tenga un proyecto serio y de futuro, naturalmente más amplio que la columna vertebral, que es el radicalismo”, afirmó. Y remarcó: “El próximo intendente de la ciudad va a salir de este espacio”.

La puesta en escena en el club Atenas mostró, además, a tres dirigentes que empiezan a posicionarse en la carrera municipal: Negri, Bee Sellares y Fabre. Los tres evitaron referencias directas a la interna partidaria, aunque dejaron definiciones orientadas a consolidar un armado opositor con eje en la capital cordobesa.

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Fabre fue el más confrontativo en el tono discursivo. “A nosotros nos toca hacer nuestra propia Cañada”, sostuvo, en alusión a una nueva etapa de transformación urbana para Córdoba. Pero, sobre todo, cargó contra “la Córdoba de la burocracia que asfixia al que produce, los cortes de luz crónicos con la tarifa más cara y la connivencia con las mafias sindicales”.

“No vinimos a heredar las cenizas de la Córdoba vieja. Vinimos a encender el fuego de una Córdoba moderna, integrada al mundo, libre, exportadora y valiente”, concluyó.

Por su parte, Bee Sellares -otro de los anotados para la intendencia- apeló a un discurso más integrador y planteó que “los grandes desafíos merecen el mayor de nuestros esfuerzos”, al tiempo que convocó a construir “una ciudad que nos encuentre orgullosos de vivirla”.

Aunque no habló ante el público, la presencia de De Loredo dominó el trasfondo político del encuentro. El exdiputado nacional y aspirante a la gobernación se mostró junto a sus aliados radicales de la capital, en una foto que buscó transmitir volumen y cohesión interna en momentos en que la oposición empieza a ordenar sus piezas rumbo a 2027.

Asistieron también el presidente de la UCR de Córdoba, Marcos Ferrer; el exdiputado nacional Mario Negri; las legisladoras Alejandra Ferrero, Ariela Szpanin y Daniela Gudiño; además de los concejales Juan Balastegui y Claudia Luján, junto con representantes vecinales y organizaciones sociales.

Escepticismo deloredista

Sin embargo, detrás de la postal de unidad y volumen territorial, en el deloredismo también empieza a consolidarse otra lectura política: el creciente escepticismo sobre una eventual apertura de La Libertad Avanza hacia un acuerdo amplio con sectores del radicalismo cordobés.

Durante el encuentro, en la conversación más reservada que mantuvo De Loredo con los dirigentes boina blanca capitalinos, trascendió una mirada cada vez más distante respecto de la posibilidad de construir un entendimiento electoral con el armado libertario en Córdoba.

Frente a este escenario, el locro de Viva Córdoba también funcionó como una señal interna: fortalecer volumen propio, consolidar estructura territorial y ordenar una oferta política con la columna vertebral del radicalismo, pero abierta a otros sectores, ante un tablero opositor que, por ahora, no ofrece garantías de integración.

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“No hay señales de apertura. Gabriel Bornoroni y Luis Juez están cada vez más cerrados”, resumió una fuente que participó de la mesa central que aglutinó a los referentes y dirigentes radicales para degustar el locro del 25 de Mayo. Algunas voces del centenario partido interpretan que la estrategia libertaria en Córdoba apunta más a consolidar un esquema propio de poder que a construir una coalición amplia con el radicalismo.

El pulso electoral y la coyuntura del país, conforme avancen los tiempos rumbo a los comicios, definirán si habrá un tablero político de tercios en territorio mediterráneo. Con lo cual, el despliegue de Viva Córdoba no sólo empieza a leerse en clave municipal, sino también como parte de una arquitectura política que De Loredo, junto a sus socios internos, buscará fortalecer rumbo a la disputa provincial de 2027.

Desde el entorno de De Loredo calificaron el acto en el club Atenas como “muy bueno, con mucha gente” y señalaron que la convocatoria “demostró que estamos vivos, con ganas y que vamos a dar batalla juntos”. Con este argumento, remarcaron que el referente radical “lidera un grupo amplio de dirigentes con mucho potencial” y que el locro funcionó como una ratificación de esa construcción política.

Sin consignas partidarias visibles y con predominio de banderas argentinas, el espacio buscó exhibir una identidad más amplia que la estrictamente radical. “Ratificamos una vez más nuestra convicción de gobernar Córdoba”, afirmaron desde el círculo próximo del exdiputado nacional, que ya está en carrera para la contienda electoral por el principal sillón del Centro Cívico.