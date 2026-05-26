Adiós a los naranjitas: "Si no tiene teléfono, hay alternativas para no ser multado"

La ciudad de Córdoba estrena el sistema de estacionamiento medido y controlado en toda su extensión. La aplicación SEMM —disponible en tiendas móviles— será la herramienta central para saber si una cuadra es tarifada, pagar desde el celular y evitar infracciones.

En diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM), Ignacio Gei, secretario de Modernización de la Municipalidad de Córdoba, explicó los detalles operativos del sistema, las alternativas para quienes no tienen smartphone y el nuevo rol de quienes antes cuidaban autos.

-¿Cuánta gente ya usa la app y por qué es importante actualizarla?

-La aplicación tiene hoy 85.000 usuarios activos en lo que va de 2026 y más de 300.000 descargas en total. Lo que nos preocupa un poco es que la aplicación fue modificada y mejorada en muchísimos aspectos. Es muy importante que la gente sepa que hay que bajar la última versión. Si los teléfonos tienen habilitado el servicio de descarga automática, lo hace solo. Pero si no, cuando abran la app van a encontrar que no ven las nuevas zonas demarcadas.

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-¿Qué pasa si se me acerca alguien a cobrarme en la calle?

-El primer cambio, y muy importante, es que no hay más cuidador de coches. Tampoco limpiavidrios. Aquellas personas que trabajaban de cuidadores se reconvirtieron en su rol. Ahora se llaman constatadores urbanos y su función es verificar que quien estacione en zona medida haya pagado o no. No van a tener ningún vínculo con el conductor: no hay que pagarles nada, ni en efectivo, ni por transferencia.

-¿Cómo sé si la cuadra donde estoy es tarifada?

-En los últimos 7 u 8 días se colocaron 600 carteles en todas las cuadras donde ya estaban asignadas cooperativas. Cada cuadra tiene un cartel en una esquina que indica si es tarifada. Además, la aplicación geolocaliza al usuario y, si está en zona medida, avisa que tiene que pagar. Para el usuario es bastante simple.

-¿Qué hace alguien que no tiene smartphone o no tiene datos?

---Hay dos o tres alternativas. La primera es que incorporamos una función para pagar de forma remota por voz: si esgeitás sin datos, le podés pedir a un familiar o amigo que cargue tu patente desde donde esté. La segunda opción es estacionar en una playa privada. Y la tercera —y esto es importante— solo el 1,18% de las cuadras dentro de la circunvalación están tarifadas, así que siempre existe la posibilidad de dejar el auto dos o tres cuadras más lejos, en zona no tarifada. Con el mapa de la app, eso se ve claramente.

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-¿Cuáles son los horarios del sistema?

-El sistema funciona de 8 a 20 horas de lunes a viernes, y de 8 a 13 los sábados. Después de las 20, nadie puede cobrarle nada a nadie. Si eso ocurre, la única opción por el momento es llamar al 911. Hemos coordinado con la Secretaría de Seguridad provincial, Guardia Urbana y Cordobés en Alerta. Hay móviles desplegados en todas las zonas y van a actuar ante cualquier cobro ilegal.

Motos y bicicletas

-¿Las motos y bicis también pagan?

-Las bicicletas no pagan en absoluto. Las motos sí, pero en menor medida: cuatro motos ocupan aproximadamente el lugar de un vehículo, así que pagan el 25% de la tarifa. En días normales, la tarifa equivale al 60% del valor de un litro de nafta Infinia de YPF. En días de eventos, la tarifa sube al equivalente a un litro de Infinia, y las motos pagan el 25% de ese valor.

El sistema entra en vigor este 26 de mayo. Desde el municipio piden que los usuarios descarguen la versión actualizada de la app SEMM antes de circular para evitar inconvenientes desde el primer día.

JB / JF