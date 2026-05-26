La provincia de Córdoba cerró el fin de semana largo del 25 de Mayo con 310.000 turistas y un movimiento económico total de $77.000 millones, impulsado por el turismo, los eventos masivos y la final de la Liga Profesional entre Belgrano y River.

Del total, $60.000 millones correspondieron al impacto turístico general del feriado, mientras que otros $17.000 millones fueron generados exclusivamente por la final que consagró a Belgrano campeón tras imponerse 3 a 2. El movimiento alcanzó a hoteles, restaurantes, transporte, comercios y distintos servicios vinculados a la actividad turística.

La ocupación, localidad por localidad

La ciudad de Córdoba registró una ocupación promedio del 90%, con establecimientos categorizados prácticamente completos. En el interior provincial también se observaron niveles elevados: Villa del Totoral y Río Cuarto alcanzaron el 95%, La Cumbrecita llegó al 86%, Villa Carlos Paz promedió el 70% —con hoteles de mayor categoría entre el 85% y el 90%— y Alta Gracia alcanzó el 65%.

Llaryora contra la grieta: “Arruina hasta los domingos en familia”

El Valle de Calamuchita estuvo entre las zonas con mayor movimiento durante el fin de semana. Villa General Belgrano promedió el 70% de ocupación, aunque los alojamientos categorizados rozaron el 95%. La Cumbrecita volvió a posicionarse entre los destinos más elegidos vinculados al turismo de naturaleza.

En el norte provincial, Colonia Caroya y Jesús María registraron ocupación plena impulsadas por la presentación de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y el Festival del Cuarteto. Río Ceballos alcanzó el 80% y Balnearia el 70%.

Desde la Agencia Córdoba Turismo destacaron especialmente el efecto que tuvo la final disputada en el Kempes sobre el movimiento general del fin de semana. El presidente del organismo, Darío Capitani, sostuvo que el impacto fue “extraordinario, no solo para la ciudad capital sino también para muchas localidades que recibieron turistas durante todo el fin de semana largo”.

La coincidencia entre eventos deportivos, festivales, recitales y actividades turísticas permitió que Córdoba registrara uno de los fines de semana largos con mayor nivel de ocupación y movimiento económico de los últimos años.