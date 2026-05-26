El Diquecito: Cómo es el método cordobés que redefine la longevidad y el bienestar integral

En un escenario donde el wellness y la salud preventiva ganan protagonismo a nivel global, Diquecito Wellness Clinic & Resort emerge como una de las propuestas más innovadoras de Argentina. Ubicado en un microclima privilegiado de las sierras de Córdoba, el resort integra ciencia, descanso y hábitos saludables en programas diseñados para promover una longevidad activa y funcional.

“En Diquecito entendemos que el bienestar no pasa únicamente por descansar, sino por generar cambios reales y sostenibles en la vida de las personas”, explica Brian Hussey, CEO de la compañía. “Nuestro objetivo es acompañar a cada huésped en un proceso integral que combine salud física, emocional y mental”.

¿Qué es el Diquecito?

Con más de 80 años de historia, Diquecito fue fundado en 1946 por el profesor y Doctor Pablo Busse Grawitz, científico propuesto al Premio Nobel por sus investigaciones en patología molecular y pionero en nutrición y medicina preventiva. Ese legado continúa hoy con una visión moderna enfocada en el concepto de “healthspan”: extender los años de vida saludable y no solo la expectativa de vida.

“El gran desafío de esta época es llegar a edades avanzadas con autonomía, energía y vitalidad. Ahí es donde trabajamos desde nuestro método”, señala Hussey.

La propuesta se estructura alrededor del “Método Diquecito”, que combina wellness experience con medicina preventiva avanzada. A través de programas personalizados, el resort busca mejorar hábitos, optimizar la energía y fortalecer la salud integral de cada huésped.

Uno de sus programas insignia es el “Healthspan Longevity Program”, pensado especialmente para personas mayores de 50 años interesadas en prepararse para una longevidad saludable y funcional. La experiencia incluye alojamiento all inclusive, chequeos médicos completos, evaluación cardiovascular, estudios físicos y emocionales, alimentación gourmet saludable y monitoreo permanente mediante smartwatch Garmin con indicadores de salud en tiempo real.

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“Queremos que cada persona se lleve herramientas concretas para mejorar su calidad de vida mucho después de finalizar la estadía”, destaca Hussey. “No se trata solo de pasar unos días en un resort, sino de incorporar hábitos que generen bienestar sostenido”.

Además de la atención médica y nutricional, los huéspedes acceden a actividades orientadas al movimiento, la relajación y el equilibrio emocional: yoga, pilates, aqua gym, entrenamiento funcional, caminatas guiadas, talleres de nutrición y conferencias sobre salud y nutrigenética.

La experiencia se completa con una propuesta gastronómica saludable de autor y un entorno natural de más de 6.000 hectáreas de reserva natural, cercano al río y al bosque chaqueño serrano.

“La naturaleza cumple un rol central en nuestros programas. El entorno ayuda a bajar el estrés, mejorar el descanso y reconectar con hábitos más saludables”, agrega el CEO.

A pocos minutos de la ciudad de Córdoba y del aeropuerto internacional, Diquecito Wellness Clinic & Resort se posiciona como un referente regional en turismo wellness y medicina preventiva, en un mercado donde cada vez más personas priorizan invertir en salud, bienestar y longevidad.

La experiencia Diquecito

Más de 6.000 hectáreas de reserva natural, con cercanía al río y al bosque chaqueño serrano, que crean un microclima único para el descanso, la respiración profunda y el equilibrio físico y mental.

* Resort Espacios amplios, renovados e integrados con la naturaleza, que combinan confort, gastronomía saludable, áreas de movimiento, wellness e infraestructura médica especializada.

Espacios amplios, renovados e integrados con la naturaleza, que combinan confort, gastronomía saludable, áreas de movimiento, wellness e infraestructura médica especializada. * Hospitalidad La calidez y calidad humana de nuestro equipo, uno de los pilares más valorados de la experiencia Diquecito.

La calidez y calidad humana de nuestro equipo, uno de los pilares más valorados de la experiencia Diquecito. * Gastronomía Cocina saludable y de autor, basada en ingredientes naturales de primera calidad, acompañando cada proceso de bienestar.

¿Cómo llegar?

Diquecito Wellness Clinic & Resort se encuentra: