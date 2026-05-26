Exfuncionario apuntó contra el nuevo sistema del SEMM: aseguró que Córdoba “solo digitalizó el cobro, no cambió nada”

A partir de este martes 26 de mayo comenzó a regir el nuevo sistema de estacionamiento medido y controlado en Córdoba, que elimina el cobro en efectivo, incorpora pago digital mediante la app SEMM y reconvierte a los naranjitas en “constatadores urbanos” encargados de controlar si los conductores abonaron la tarifa.

Cartel con código QR para pagar estacionamiento

En medio de la implementación del esquema impulsado por la Municipalidad, el abogado Flavio Araoz —quien participó años atrás en el armado del sistema de estacionamiento controlado— aseguró que “no hay nada nuevo”, y sostuvo que el municipio “solo reemplazó el efectivo por una plataforma digital”.

“Los naranjitas siempre estuvieron regulados”

Según explicó, las ordenanzas municipales ya regulaban desde antes de 2005 la figura de los cuidacoches autorizados para colaborar con el ordenamiento del tránsito y el estacionamiento. “Están cumpliendo indirectamente una función municipal”, sostuvo, al remarcar que la potestad sobre el uso de la vía pública pertenece exclusivamente a los municipios.

Arabos indicó que el principal problema no fue la normativa sino la falta de controles sostenidos durante los últimos años. “Los naranjitas autorizados se confundían con los que no lo estaban”, señaló en diálogo con Punto a Punto Radio 90.7 FM, y apuntó contra la ausencia de señalización clara en las cuadras habilitadas para el estacionamiento controlado.

Adiós a los naranjitas: "Si no tiene teléfono, hay alternativas para no ser multado"

En ese sentido, remarcó que el nuevo esquema digital podría generar conflictos para los usuarios si no existen mecanismos alternativos de pago. “Si una persona quiere pagar pero se le trabó el teléfono, se quedó sin batería o no funciona la aplicación, va a terminar cometiendo una infracción”, advirtió.

El exfuncionario también puso el foco en la fiscalización y en el rol que deberán cumplir los constatadores encargados de informar a la Municipalidad sobre los vehículos que no abonen el estacionamiento. Recordó que años atrás existía una patrulla especial que intervenía en esos casos, aunque aseguró que con el tiempo el sistema perdió seguimiento y control.

Qué puede pasar fuera del horario regulado

Otro de los puntos que marcó fue la situación fuera del horario regulado. Arabos alertó que, si no existe coordinación con la Policía, podrían volver los cobros ilegales en sectores donde ya operaban naranjitas. “La persona que quiera cobrar fuera del horario estaría ejerciendo una actuación ilegal”, afirmó.

Finalmente, insistió en que cualquier sistema de estacionamiento medido necesita señalización visible, controles permanentes y personal capacitado para hacer cumplir la normativa. “Cuando no hay seguimiento ni ordenamiento para ejecutar la ley, falla todo el sistema”, concluyó.