Jurisemia: el TSJ oficializó plan de protección de datos para publicar jurisprudencia con IA

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba reguló la difusión de sus sentencias en la era de la inteligencia artificial preservando datos personales de víctimas, personas menores de edad o personas en situación de vulnerabilidad, se informó oficialmente.

El Acuerdo Reglamentario n.° 1939, oficializa a Jurisemia como herramienta del Poder Judicial de Córdoba para la gestión, sistematización y consulta de jurisprudencia y acuerdos, mediante un sistema de búsqueda semántica con inteligencia artificial (IA).

A partir de la entrada en vigencia del acuerdo mencionado, ninguna resolución judicial se publicará sin haber tenido, por lo menos, dos instancias de revisión humana y sin haberse verificado el cumplimiento de los criterios de protección de datos personales.

La resolución aprueba también dos instrumentos que se incorporan como anexos: la Guía para la anonimización de datos personales y compliance en inteligencia artificial para el sistema Jurisemia (Anexo I) y el Cronograma de implementación 2026 (Anexo II).

El desarrollo de la herramienta, que se viene implementando de manera gradual desde agosto de 2024, contó con la colaboración de las distintas áreas técnicas del Poder Judicial de Córdoba.

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Protección de datos personales y transparencia judicial con IA

La Guía establece criterios para resoluciones que contengan datos que requieren protección reforzada -información de salud, datos de niños, niñas y adolescentes, víctimas de violencia de género o asuntos familiares-, se anonimice a la persona sin suprimir el contenido jurídico del fallo.

Además aprueba el desarrollo de una herramienta de anonimización semiautomatizada asistida por IA. Todo el almacenamiento y procesamiento se realizará exclusivamente en servidores del Poder Judicial de Córdoba. Así se preserva la titularidad y la gobernanza institucional sobre la arquitectura, el código, los modelos de IA y las bases de datos del sistema.

Las resoluciones que ingresan a Jurisemia lo hacen a través de la plataforma de gestión documental Nexo, desarrollada por el Boletín Judicial. Esta plataforma implementa un mecanismo de control escalonado por roles -gestores de carga y supervisores- que garantiza que ninguna resolución judicial se publique sin al menos dos instancias de revisión humana.

Cada acción queda registrada en Nexo -quién cargó el documento, cuándo, qué medidas de protección se aplicaron y quién autorizó su publicación-, lo que permite reconstruir íntegramente el proceso y demostrar el cumplimiento de los estándares de protección.

El esquema materializa uno de los principios del Acuerdo Reglamentario n.° 1939: la supervisión humana efectiva sobre todos los procesos asistidos por inteligencia artificial. La decisión final sobre la publicación, clasificación o anonimización de una resolución no puede ser adoptada de manera exclusivamente automatizada, publica el sitio del Poder Judicial de Córdoba.

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Implementación gradual y apertura al público

En una primera fase, las dependencias judiciales accederán al catálogo del Boletín Judicial y conformarán sus propias bases de datos.

Las búsquedas cruzadas entre dependencias se habilitarán en una segunda etapa, sujeta a la consolidación del sistema y al cumplimiento de los criterios de protección de datos.

El cronograma aprobado prevé la apertura del buscador a la ciudadanía, con el catálogo del Boletín Judicial como primer recurso de acceso público.

Capacitación obligatoria y reconocimiento institucional

Los agentes designados como gestores de carga deberán aprobar una capacitación obligatoria en protección de datos personales como condición previa para su habilitación en Nexo. Además recibirán reconocimiento institucional mediante puntaje.

Fuente: Justicia de Córdoba.

JMP