Nuevo estacionamiento medido en Córdoba: quiénes pueden dejar de pagar y cómo pedir la exención

Con la puesta en marcha del nuevo sistema de estacionamiento medido y controlado en Córdoba, la Municipalidad habilitó la inscripción para acceder al régimen de exenciones destinado a residentes de zonas tarifadas y personas con discapacidad.

El esquema contempla beneficios para quienes viven dentro de áreas alcanzadas por el estacionamiento medido y necesitan dejar su vehículo cerca del domicilio. En esos casos, los frentistas podrán estacionar sin pagar dentro de un radio de hasta 300 metros de su vivienda, siempre que cumplan determinados requisitos vinculados al vehículo y al domicilio registrado.

Qué condiciones deben cumplir los vecinos

Para acceder a la exención, el automóvil debe estar radicado en la Municipalidad de Córdoba y el titular del vehículo tiene que coincidir con el domicilio informado en el Documento Nacional de Identidad.

Desde el municipio aclararon además que no existe un límite de vehículos por vivienda para solicitar el beneficio, aunque cada unidad deberá cumplir individualmente con las condiciones exigidas por el sistema.

Cómo hacer el trámite

La gestión debe realizarse de manera online mediante la Guía de Trámites de la Municipalidad, dentro del apartado correspondiente a “Estacionamiento Medido y Controlado – Exención Frentistas”.

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En paralelo, las autoridades recordaron que las personas que posean Certificado Único de Discapacidad (CUD) también están exceptuadas del pago del estacionamiento medido en toda la ciudad.

Exención automática para personas con discapacidad

En estos casos, el beneficio se activa automáticamente dentro del sistema municipal. Si eso no sucede, el trámite puede gestionarse manualmente a través de la sección de permisos de estacionamiento y circulación para personas con discapacidad o para quienes las trasladan.

Mientras avanza la implementación del nuevo esquema digital de estacionamiento, la Municipalidad anticipó que en las próximas semanas anunciará también el régimen especial previsto para trabajadores y trabajadoras que desarrollen actividades dentro de zonas tarifadas.