Marengo advierte a las empresas: "Ahora el resultado depende de la productividad”

El economista Fernando Marengo participó de un nuevo Comité de Inversiones organizado por SyC Inversiones, donde expuso ante empresarios e inversores sobre el contexto económico actual y las perspectivas para la Argentina. Durante la disertación, el especialista planteó que el país atraviesa un cambio de paradigma económico, en el que las ganancias empresariales dejarán de depender de variables financieras y comenzarán a estar asociadas a la productividad y la eficiencia.

En ese marco, Marengo señaló que la desaceleración inflacionaria modifica profundamente las reglas de juego para las compañías. “En los últimos 20 años en Argentina no era necesario ser productivo para ganar plata. Había que ser muy hábil financieramente”, afirmó al describir el funcionamiento de la economía argentina durante las últimas décadas, caracterizadas por alta inflación y distorsiones cambiarias.

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Según explicó, el nuevo escenario obliga a las empresas a revisar costos, procesos y niveles de competitividad. “Ahora que la inflación baja, me empiezo a quedar con un resultado que depende exclusivamente de la productividad”, sostuvo. Para el economista, esta transición representa un desafío para muchos sectores, pero también una oportunidad para construir un modelo económico más sustentable en el tiempo.

Durante su exposición, Marengo también hizo referencia al nivel de actividad económica y destacó que, según datos del INDEC, marzo registró el mayor nivel de actividad de la historia argentina. No obstante, aclaró que el crecimiento es heterogéneo y que existen importantes diferencias entre sectores.

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En ese sentido, indicó que actividades vinculadas al agro, la minería y la energía muestran niveles récord y lideran el crecimiento económico, mientras que la industria manufacturera todavía permanece por debajo de sus máximos históricos. De acuerdo con su análisis, este comportamiento desigual tiene un fuerte impacto sobre el mercado laboral, especialmente en los grandes centros urbanos.

El economista advirtió que el desempleo se concentra principalmente en los conglomerados industriales y señaló que el Gran Buenos Aires presenta actualmente una tasa de desocupación del 9,5%, una de las más altas del país. Para Marengo, el principal desafío radica en la velocidad del proceso de transformación económica y en la capacidad del sistema para absorber a los trabajadores desplazados de sectores menos competitivos.

“La destrucción de empleo es mucho más rápida que la generación”, expresó durante la charla. En esa línea, sostuvo que la contención social y la reconversión laboral serán aspectos centrales para sostener el proceso de cambio económico en el mediano plazo.

El especialista también destacó las oportunidades que podrían abrirse para la economía argentina a partir de sectores estratégicos como Vaca Muerta, la minería y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Según proyectó, estos sectores podrían movilizar inversiones superiores a los US$ 130.000 millones en los próximos años y convertirse en motores del crecimiento económico.

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En relación con las variables macroeconómicas, Marengo consideró que la inflación podría continuar desacelerándose durante los próximos meses. Incluso planteó la posibilidad de que el índice mensual se ubique por debajo del 1,5%, siempre que no se produzcan eventos extraordinarios que alteren el escenario previsto.

Sin embargo, también advirtió sobre posibles tensiones en el mercado cambiario en el marco del calendario electoral. De acuerdo con su análisis, los períodos electorales suelen generar una mayor demanda de dolarización por parte de inversores y ahorristas, situación que podría presionar sobre el tipo de cambio.

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A modo de cierre, el economista sostuvo que la Argentina atraviesa una instancia decisiva y que existe una nueva oportunidad para consolidar un ciclo de crecimiento basado en ventajas comparativas reales y mejoras de productividad. “Argentina fue el país de las oportunidades perdidas. Hoy tenemos una nueva oportunidad”, concluyó.

La exposición formó parte de una nueva edición del Comité de Inversiones de SyC Inversiones, espacio en el que empresarios, ejecutivos e inversores analizan periódicamente el escenario económico y financiero del país.