Tras el debut del nuevo estacionamiento medido, detuvieron a cinco cuidacoches y limpiavidrios

La Policía de Córdoba detuvo a cinco hombres acusados de infringir el Código de Convivencia Ciudadana mientras realizaban tareas de cuidacoches y limpiavidrios en distintos puntos de la capital. Los procedimientos se desarrollaron entre la madrugada y la mañana de este martes, en el inicio de los controles vinculados al nuevo esquema de estacionamiento medido que comenzó a funcionar en la ciudad.

Dos de las aprehensiones ocurrieron en barrio Villa Belgrano. Uno de los operativos se realizó sobre calle Federico Gauss al 5100, donde efectivos policiales detuvieron a un hombre de 36 años que trabajaba como cuidacoches. Horas más tarde, otro hombre de 38 años fue arrestado sobre avenida Simón Laplace al 5700 en circunstancias similares.

En diálogo con Punto a Punto Radio, el comisario Maximiliano Irazzoti, jefe de Zona Norte, explicó que uno de los detenidos intentó ocultar el chaleco al advertir la presencia policial. “El móvil del CAP estaba realizando patrullajes preventivos en Villa Belgrano y esta persona, al ver a la Policía, se sacó el chaleco e intentó esconderlo entre sus ropas”, relató.

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Según detalló el jefe policial, los operativos se realizan tanto de manera preventiva como a partir de denuncias de vecinos al 911. “Se trabaja de forma preventiva con patrullajes y también con los llamados que podemos recibir”, señaló.

Además, en barrio Villa Azalais, efectivos policiales arrestaron a un hombre de 43 años que realizaba tareas de limpiavidrios en la intersección de avenida Leandro Alem y avenida Doctor Arturo Capdevila.

Los otros dos procedimientos tuvieron lugar sobre avenida Colón al 5400, en barrio Quebrada de las Rosas, y en la esquina de Colón y Domingo Zipoli, en Alto Alberdi. En ambos casos, la Policía detuvo a hombres mayores de edad que se encontraban trabajando como limpiavidrios en la vía pública. Durante los controles, los efectivos secuestraron distintos elementos vinculados a estas actividades, entre ellos baldes, escobillas, dinero en efectivo y un chaleco refractario.

Irazzoti indicó además que las personas demoradas recuperaron la libertad durante la mañana y recordó que los controles continuarán durante los próximos días. “Ya en las semanas anteriores notificamos a quienes ejercían este tipo de actividades que desde el 26 no podían hacerlo más”, afirmó.

El comisario también remarcó que, una vez finalizado el horario de los controladores urbanos, cualquier presencia de cuidacoches debe ser denunciada. “Después de las 20 no tendría que haber controladores en la calle. En caso de ver algún naranjita, lo recomendable es comunicarse al 911”, concluyó.