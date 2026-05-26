Milei suma otro mes de caída: “El Gobierno viene perdiendo capital político desde que empezó el año”

El Índice de Confianza en el Gobierno volvió a registrar una caída en mayo y encendió señales de alerta sobre el desgaste político de la gestión de Javier Milei. Sin embargo, el politólogo Juan Negri advirtió que, pese a la baja sostenida de los últimos meses, el oficialismo todavía conserva un nivel de apoyo “relativamente alto” en comparación con otros gobiernos.

Según los datos difundidos por la Universidad Di Tella, el indicador cayó 1,6% respecto de abril y se ubicó en 1,99 puntos. El relevamiento se realizó entre el 4 y el 19 de mayo y marca el quinto descenso consecutivo del índice.

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En diálogo con Punto a Punto Radio, Negri explicó que la principal preocupación no pasa por el número actual sino por la tendencia. “El gobierno viene perdiendo capital político desde que empezó el año”, sostuvo. De todos modos, aclaró que Milei “todavía no está en una situación catastrófica” y remarcó que conserva “el segundo mejor promedio de toda la serie”, solo detrás de Néstor Kirchner.

El especialista comparó además el desempeño actual con otras gestiones presidenciales. Según indicó, Milei se encuentra “un poco más abajo” de lo que estaba Mauricio Macri a esta altura de su mandato, aunque “bastante más alto” que Alberto Fernández en el mismo período de gestión.

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Negri también señaló que el respaldo al Gobierno presenta fuertes diferencias territoriales. “El gobierno de Milei es mucho más popular en el resto del país que en el área metropolitana de Buenos Aires”, afirmó. En ese sentido, explicó que el apoyo sigue siendo más sólido en provincias vinculadas a sectores como el agro, la minería y la energía, mientras que las zonas industriales muestran mayor deterioro económico y social.



Para el politólogo, parte de esa diferencia responde a una economía “disociada”, donde algunos sectores crecen y otros continúan en crisis. “Lo que más perjudica hoy a Milei es el voto del conurbano bonaerense y de los sectores industriales”, analizó.

Durante la entrevista, Negri también hizo referencia al clima de incertidumbre política y a las tensiones internas que atraviesa el oficialismo. “Hay muchos que empiezan a decir que están hundiendo el barco solos”, sostuvo. Aun así, evitó dar por agotado al Gobierno y recordó que las encuestas recientes tuvieron dificultades para reflejar el humor social argentino. “Yo no diría que el gobierno está liquidado para nada. Todavía tiene bastante capital político”, concluyó.