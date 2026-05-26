Manuel Tagle renovó su cargo en la presidencia de la Bolsa de Comercio de Córdoba

La Bolsa de Comercio de Córdoba confirmó la renovación de Manuel Tagle como presidente de la institución, en el marco de la conformación de su nueva Mesa Directiva. La continuidad del empresario se da tras una etapa que, según señalaron desde la entidad, estuvo atravesada por procesos de reordenamiento institucional y fortalecimiento del perfil de la Bolsa.

En ese contexto, se oficializó la nómina completa de autoridades que acompañarán la gestión en el nuevo período, con una estructura que combina dirigentes históricos, representantes del sector empresario y referentes de entidades adheridas. Tagle fue ratificado al frente de la entidad y destacó el respaldo de los socios y del Consejo Directivo para continuar un año más en la conducción.

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“Es un orgullo y una satisfacción que los miembros del Consejo y los socios de la Bolsa me hayan propuesto continuar un año más para completar algunos detalles que aún podrían estar pendientes después de una situación algo traumática, como fue el traslado de nuestras instalaciones operativas desde Rosario Santa Fe al edificio al frente del aeropuerto”, expresó.

En esa línea, el titular de la Bolsa remarcó el impacto de ese proceso en la vida institucional: “Creo que la Bolsa vivió una época muy trascendente con eso, y viene continuando con la trayectoria que logró también en el edificio anterior, convocando a los mejores políticos que tiene el país, los más importantes funcionarios del gobierno nacional”. Asimismo, sostuvo que la institución “ha concretado una imagen realmente importante a nivel local y también a nivel nacional”.

"Quiero agradecerles mucho la confianza y el apoyo y el crecimiento que hemos tenido de empresas sponsor en la Bolsa, a raíz de nuestro posicionamiento, de nuestra acción como institución, tanto política como ideológicamente, y el servicio que le damos a los empresarios de la provincia de Córdoba”, afirmó.

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En ese sentido, definió como una fortaleza central la “uniformidad de criterio” dentro de la institución: “Eso le da a la Bolsa una gran potencia y un gran futuro como institución”. De cara al nuevo período, el presidente de la Bolsa subrayó la continuidad del rumbo institucional.

“El objetivo para este año es continuar con nuestro posicionamiento ideológico, más que político, porque la ideología a veces se mezcla con la política, y lo que a nosotros nos importa es la ideología con la cual el país está siendo manejado: ideas de la libertad, libre mercado, un país integrado al mundo, competitivo y eficiente”, sostuvo.

En su análisis, agregó una lectura histórica sobre la economía argentina: “Argentina había perdido esto desde hace más de 80 años, y es una verdadera lástima, porque si no hoy sería una potencia mundial”.

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Finalmente, planteó expectativas sobre el escenario actual: “Nuestras ideas se están aplicando con cierta fidelidad en este momento, y creemos que esto va a permitir consolidar la salida del país de esta postración y esta frustración. Es un país realmente vigoroso y potente, como debería haber sido desde hace tiempo”.

CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 2026 – Bolsa de Comercio de Córdoba.

Mesa Directiva

• Presidente: Manuel Tagle

• Vicepresidente 1: Raúl Hermida

• Vicepresidente 2: Graciela Roggio

• Secretario: Carlos Casto

• Prosecretario: Martín Teicher

• Tesorero: Gustavo Campos

• Protesorero: Iván Petrin